Trộm dữ liệu thông tin của học sinh trong sổ liên lạc điện tử rồi đem bán

Ngày 27/9, Tòa án nhân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vũ Thanh Tùng (33 tuổi, ở Ninh Bình) 30 tháng tù treo, Lại Thị Uyên (35 tuổi) 24 tháng tù treo và Nguyễn Mạnh Linh (35 tuổi, đều ở Hà Nội) 12 tháng tù treo, cùng về tội Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Cáo trạng thể hiện, từ năm 2014 đến năm 2017, Tùng là nhân viên của Công ty Cổ phần thương mại Công nghệ thông tin di động Onesms (gọi tắt là Công ty Onesms), chuyên cung cấp dịch vụ sổ liên lạc điện tử.

Tùng được giao trách nhiệm thu thập, quản lý dữ liệu liên quan đến thông tin trường học, thông tin phụ huynh, học sinh của các trường học có liên kết với Công ty Onesms.

Quá trình làm việc bị cáo được công ty cung cấp tài khoản có quyền quản trị, truy cập, trích xuất dữ liệu khách hàng.

Lợi dụng việc này, Tùng đã sao chép, trích xuất khoảng 15.000 dữ liệu của Công ty Onesms có thông tin tên, số điện thoại của phụ huynh học sinh một số trường học.

Khoảng đầu năm 2018, sau khi nghỉ việc tại Công ty Onesms, Vũ Thanh Tùng rao bán các dữ liệu cá nhân kể trên. Từ năm 2018 đến năm 2021, bị cáo thực hiện khoảng 524 giao dịch bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân, thu lợi bất chính hơn 759 triệu đồng.

Cũng theo cáo trạng, từ giữa năm 2017, Nguyễn Mạnh Linh là nhân viên kỹ thuật của Công ty CP đầu tư Công nghệ và Thương mại Hợp Thành (gọi tắt là Công ty Hợp Thành) được thuê hỗ trợ về công nghệ thông tin, phụ trách bảo trì, bảo dưỡng thiết bị máy tính, máy in tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (cũ).

Đến đầu năm 2019, trong quá trình làm việc, Linh được một số cán bộ của Sở nhờ đăng nhập vào “Hệ thống quản lý doanh nghiệp và hộ cá thể”, “Hệ thống Quản lý báo cáo doanh nghiệp”... của sở để hỗ trợ trích xuất thông tin, phục vụ công việc.

Các đối tượng đã trộm dữ liệu từ trường học, EVN,... bán thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng (Ảnh: Trường Thịnh).

Quá trình hỗ trợ kỹ thuật, Linh nắm được mật khẩu đăng nhập vào hệ thống có chứa thông tin của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn Hà Nội và toàn quốc.

Bị cáo đã dùng máy tính cá nhân để truy cập vào hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu của Sở KH&ĐT Hà Nội và trích xuất toàn bộ dữ liệu là thông tin của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh (gồm: tên, địa chỉ, số điện thoại, người đại diện pháp luật, số tài khoản, mã số thuế,…) trên địa bàn Hà Nội và toàn quốc, với dung lượng gần 22GB về lưu trữ trên máy tính và tài khoản trực tuyến của mình.

Sau khi lấy được dữ liệu, từ tháng 9/2019 đến 2/2021, Nguyễn Mạnh Linh đã thực hiện khoảng 66 giao dịch mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân, thu lợi bất chính hơn 113 triệu đồng.

Theo cáo buộc từ năm 2013 bị cáo Dư Anh Quý (37 tuổi, ở Hà Nội) là nhân viên hợp đồng làm lập trình viên phòng Giải pháp quản lý kinh doanh điện (nay là Trung tâm phát triển phần mềm) của Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Quá trình làm việc tại đây, Quý được tiếp cận cơ sở dữ liệu chứa thông tin cá nhân khách hàng của công ty điện lực các địa phương.

Biết được một số người có nhu cầu mua dữ liệu thông tin khách hàng của EVN, lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý của tập đoàn, Quý đã lén lút sao chép dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng được đăng ký trong hệ thống dữ liệu của EVN vào ổ cứng di động của mình rồi cùng vợ bán dữ liệu thông tin khách hàng đã sao chép.

Khoảng tháng 4/2019, Dư Anh Quý và vợ thuê em gái là bị cáo Lại Thị Uyên làm nhân viên kế toán Công ty VnitTech.

Từ tháng 7/2019 đến tháng 1/2021, Lại Thị Uyên hỗ trợ Quý trong việc bán trái phép các dữ liệu thông tin cá nhân do Quý trích xuất, sao chép trái phép của EVN cho các đối tượng trên mạng xã hội, thu lợi bất chính số tiền hơn 270 triệu đồng.