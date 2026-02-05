Trộm chó dùng bình xịt hơi cay chống trả công an

Ngày 5/2, Công an xã Hòa Tiến (TP Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ Trương Công Tuấn Anh (SN 1992, trú tại phường An Thắng, Đà Nẵng) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Lúc 14h ngày 4/2, lực lượng tuần tra Công an xã Hòa Tiến nhận tin báo của quần chúng nhân dân phát hiện 2 đối tượng có hành vi bắt trộm chó trên địa bàn.

Đối tượng Trương Công Tuấn Anh và tang vật vụ án (Ảnh: Công an xã Hòa Tiến).

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Hòa Tiến triển khai lực lượng truy xét. Đến khu vực đường liên thôn Cẩm Nê (xã Hòa Tiến) và Tây An (phường Hòa Xuân), công an phát hiện 2 đối tượng chở theo một bao tải màu đen, có đặc điểm như mô tả của người dân về đối tượng vừa trộm chó, nên yêu cầu kiểm tra.

Tuy nhiên, 2 đối tượng không chấp hành, chống đối rồi bỏ chạy. Thấy công an truy đuổi, kẻ trộm chó chạy xe với tốc độ cao, sử dụng bình xịt hơi cay chống trả lực lượng công an.

Khi đến khu vực đường Lê Trực - Kha Vạn Cân (thuộc tổ dân phố Miếu Bông, phường Hòa Xuân), 2 đối tượng bỏ xe máy lại và tiếp tục chạy. Công an xã Hòa Tiến phối hợp với Công an phường Hòa Xuân truy đuổi và bắt được Trương Công Tuấn Anh.

Qua điều tra ban đầu, Tuấn Anh khai nhận đã cùng đối tượng tên Đến (chưa rõ lai lịch, là bạn ngoài xã hội của Anh) thực hiện hành vi trộm cắp chó tại địa bàn phường Điện Bàn Bắc và xã Hòa Tiến.

Tang vật thu giữ gồm một xe máy, 7 con chó đã chết (có tổng trọng lượng khoảng 90kg), 2 bình xịt hơi cay, một cây kiếm tự chế dài 80cm, một ná tự chế, một súng điện và một bộ kích điện tự chế.

Công an xã Hòa Tiến đang tập trung tiếp tục xác minh, truy xét để bắt giữ đối tượng còn lại.