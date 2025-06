Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng, cầm cố bằng tài khoản iCloud

Ngày 28/6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với thủ đoạn cầm cố tài khoản iCloud điện thoại iPhone, thực hiện trên không gian mạng.

Đây là kết quả của chuyên án đấu tranh với tội phạm công nghệ cao quy mô liên tỉnh do Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Công an TPHCM và Công an TP Hà Nội.

Các đối tượng bị bắt giữ, trong đó Đỗ Minh Tú (áo trắng) là kẻ chủ mưu cầm đầu (Ảnh: Công an cung cấp).

Cụ thể, ngày 23/5, các tổ công tác bắt quả tang 4 đối tượng đang cho vay lãi nặng tại căn hộ C1007, chung cư Topaz, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TPHCM. Những người bị bắt gồm: Đỗ Minh Tú (SN 1995, tạm trú TPHCM) - cầm đầu; Nguyễn Hoàng Hải (SN 1997, Quảng Ninh); Nguyễn Tiến Thanh (SN 1999, Phú Thọ); Huỳnh Chí Công (SN 2000, TPHCM).

Tiếp đến, ngày 30/5, công an tiếp tục bắt giữ Ngô Hải Nam (SN 1996), trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

Kết quả điều tra xác định nhóm này hoạt động có tổ chức, phân công vai trò rõ ràng. Đỗ Minh Tú chỉ đạo đăng quảng cáo nhận “cầm cố tài khoản iCloud” các dòng iPhone từ XSM trở lên. Người vay phải cung cấp quyền truy cập iCloud, thông tin cá nhân, căn cước công dân, tài khoản ngân hàng và số điện thoại người thân. Nếu không trả nợ đúng hạn, các đối tượng sẽ khóa máy từ xa, đe dọa và ép buộc trả nợ.

Nhóm áp dụng mức lãi suất lên đến 30%/tháng (tương đương 360%/năm), đã thực hiện hơn 9.000 giao dịch, với hàng nghìn nạn nhân trên toàn quốc. Số tiền thu lợi bất chính ước tính trên 5 tỷ đồng.

Công an tỉnh Quảng Ninh nhận định đây là vụ án điển hình trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao núp bóng dịch vụ tài chính trực tuyến.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Cơ quan công an khuyến cáo người dân không vay tiền qua các nền tảng không chính thống, không cung cấp tài khoản iCloud, thông tin cá nhân cho người lạ và chủ động tố giác khi phát hiện hành vi bất thường.