Triệt phá đường dây tiền ảo Luxkingtech, khởi tố 3 bị can

Chuyên án liên quan dự án tiền ảo Luxkingtech vừa được các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã phối hợp triệt phá.

Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng, đồng thời thu giữ nhiều điện thoại, máy tính và tài sản trị giá khoảng 50 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Văn Luyện (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra, Nguyễn Văn Luyện (41 tuổi, trú xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) là người khởi xướng, cầm đầu dự án từ cuối năm 2022.

Luyện thuê lập trình viên xây dựng hệ sinh thái gồm đồng tiền ảo Token Luxkingtech (LKT) và website luxkingtech.com để nhà đầu tư tạo tài khoản, theo dõi tài sản, lợi nhuận và hoa hồng trực tuyến. Tuy nhiên, toàn bộ hoạt động mở gói đầu tư, quản lý dòng tiền và phê duyệt giao dịch đều do nhóm điều hành kiểm soát.

Để tạo vỏ bọc pháp lý, Luyện thành lập Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ quốc tế PeaceFul tại phường Long Biên, Hà Nội và giao người khác đứng tên đại diện pháp luật.

Bị can cũng lập doanh nghiệp có văn phòng đại diện tại Singapore, thuê người đứng tên giám đốc nhằm niêm yết Token LKT trên các sàn giao dịch quốc tế, qua đó tạo hình ảnh doanh nghiệp hoạt động ở nước ngoài.

Cơ quan điều tra xác định Luxkingtech vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng. Người tham gia được mời chào mua các gói đầu tư với cam kết lợi nhuận hằng ngày, đồng thời được khuyến khích giới thiệu người mới để hưởng hoa hồng từ tuyến dưới, hình thành mạng lưới lấy tiền người sau trả cho người trước.

Nhóm điều hành thường xuyên đăng tải trên mạng xã hội các hình ảnh lợi nhuận cao, nhà đẹp, xe sang và hoạt động đông người tham gia nhằm thu hút nhà đầu tư. Khi bị phát hiện, đường dây đã lôi kéo hơn 1.000 người tại nhiều tỉnh, thành phố, với tổng số tiền đầu tư khoảng 175 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Luyện cùng 2 đối tượng khác về tội Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Vụ án đang được tiếp tục điều tra.