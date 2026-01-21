Triệt phá đường dây sản xuất hàng vạn chai thuốc nhuộm tóc giả Hamiko

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 đấu tranh, phá chuyên án sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm trên không gian mạng. Nhóm đối tượng do Vũ Thị Thu Hà (SN 1996), Giám đốc Công ty TNHH Celab Cosmetics, cầm đầu.

Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh kiểm tra hoạt động sản xuất của cơ sở (Ảnh: Công an cung cấp).

Kiểm tra xưởng sản xuất tại ô số 6, lô ĐNN, Cụm công nghiệp Hà Khánh, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng thu giữ gần 3.000 chai thuốc nhuộm tóc giả nhãn “Dầu gội phủ bạc nâu tóc Hamiko”, 960 chai dầu gội nhãn hiệu “Mira” và 504 chai dầu gội “Colab Glamour”, có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng.

Cơ quan chức năng còn thu giữ toàn bộ máy móc, phương tiện phục vụ sản xuất hàng giả như máy trộn, máy chiết rót, máy phát điện, bao bì, vỏ chai cùng số lượng lớn nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục thu giữ hơn 8.500 sản phẩm thuốc nhuộm tóc nhãn hiệu Hamiko tại nơi ở của các đối tượng. Tổng số tang vật bị tạm giữ đến nay là hơn 11.500 sản phẩm.

Kết quả điều tra xác định, Vũ Thị Thu Hà trực tiếp chỉ đạo, điều hành 4 công nhân làm việc thường xuyên tại xưởng. Hoạt động sản xuất được tổ chức kín đáo, cổng xưởng khóa chặt bên ngoài, bên trong bố trí khép kín theo từng khu chức năng riêng biệt.

Đáng chú ý, Hà lợi dụng mạng xã hội Facebook để quảng bá năng lực sản xuất, nhận gia công mỹ phẩm, tạo vỏ bọc cơ sở sản xuất chuyên nghiệp nhằm che giấu hoạt động sản xuất hàng giả.

Hàng hóa vi phạm thu giữ tại cơ sở (Ảnh: Công an cung cấp).

Từ tháng 11/2024 đến khi bị phát hiện, Hà đã sản xuất cho Lê Thị Phương Liên (SN 1994) 45.000 sản phẩm thuốc nhuộm tóc giả nhãn hiệu Hamiko. Sau đó, Liên quảng cáo, rao bán công khai trên mạng xã hội và phân phối qua các hội, nhóm kinh doanh trực tuyến.

Hoạt động tiêu thụ chủ yếu thông qua giao dịch trực tuyến, thanh toán chuyển khoản và giao hàng qua đơn vị vận chuyển, gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh của lực lượng chức năng.

Ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Phương Liên và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Thu Hà.