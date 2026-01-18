Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
28 nam nữ tụ tập ở bãi đất trống đánh bạc lắc tài xỉu

Bảo Kỳ
(Dân trí) - Kiểm tra bãi đất trống ở xã Long Phú Thuận, cảnh sát bắt quả tang 28 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Công an tạm giữ nhiều tang vật và hơn 190 triệu đồng.

Ngày 18/1, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang điều tra, xử lý 28 người tổ chức đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ở xã Long Phú Thuận. 

Theo cơ quan công an, lúc 15h45 ngày 17/1, Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an xã Long Phú Thuận kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 28 đối tượng (nam và nữ) đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc ấp Long Hưng.

28 đối tượng lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền bị cảnh sát bắt quả tang (Ảnh: CTV).

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ 6 viên xí ngầu, 1 đĩa sành, 1 nắp nhựa, 1 tấm ni lông màu trắng, 14 miếng kim loại hình tròn, 18 mô tô các loại và hơn 190 triệu đồng.

Địa điểm lắc tài xỉu do đối tượng Trần Bảo Vủ (thường gọi Vủ Buôn, SN 1984) đứng ra tổ chức.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ các tang vật có liên quan, tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.