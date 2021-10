Lừa bán em gái họ sang Trung Quốc để kiếm tiền tiêu xài

Dân trí Để có tiền tiêu xài, 2 người phụ nữ tại Kỳ Sơn (Nghệ An) đã đặt vấn đề rồi bán cháu gái dưới 16 tuổi sang nước ngoài. Nạn nhân là em gái họ của một trong 2 đối tượng.

Sáng 4/10, Thượng tá Tô Văn Hậu - Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn - cho PV Dân trí biết, ngày 3/10, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Moong Thị Xúm (SN 1976) và Lo Thị Căm (SN 1987), cùng trú tại bản Đỉnh Sơn 2, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), để điều tra về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi".

Nguồn tin cho biết, vào khoảng cuối năm 2018, Lo Thị Căm biết Moong Thị Xúm có con gái đang làm ăn, sinh sống ở Trung Quốc nên đã đến gặp và đặt vấn đề để đưa cháu L.T.M.C. (SN 2005, trú tại bản Nam Tiến 2, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn) đi tìm việc làm. Được biết, C. là con chú của Lo Thị Căm.

Hai đối tượng Moong Thị Xúm và Lo Thị Căm tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an huyện Kỳ Sơn).

Khi giao dịch xong và hẹn địa điểm, khoảng một tuần sau, Lo Thị Căm dẫn cháu C. đến địa điểm cầu Xốp Nhị, xã Hữu Lập (huyện Kỳ Sơn) và giao cho Moong Thị Xúm.

Tại đây, Moong Thị Xúm đã đưa cháu C. lên xe khách đi ra Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để vượt biên sang Trung Quốc. Sang xứ người, Xúm giao cháu C. cho một người phụ nữ tên Hồng để bán cho người bản địa.

Thương vụ bán cháu C., Xúm nhận được 120 triệu đồng từ Hồng. Sau khi về đến quê nhà, Xúm đưa cho Lo Thị Căm 3 triệu đồng tiền công, bản thân giữ lại 7 triệu đồng. Số tiền còn lại là 110 triệu đồng, Moong Thị Xúm đưa cho bố mẹ C.

Ông Moong Văn Chăn - Chủ UBND xã Bảo Nam - xác nhận có vụ việc 2 người tại địa phương bị Công an huyện Kỳ Sơn bắt do liên quan đến việc bán cháu C. Riêng, cháu C. sau khi bị bán sang Trung Quốc, những ngày giữa tháng 9/2021, cháu mới về đến địa phương và được đưa đi cách ly y tế theo quy định.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, Công an huyện Kỳ Sơn đang điều tra mở rộng vụ việc.

Nguyễn Duy