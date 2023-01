Lĩnh án 5 năm tù vì tham gia mua bán người, hưởng lợi 1,5 triệu đồng

Ngày 13/1, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Thị Ngọc (35 tuổi, trú xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An); Kha Thị Vân (41 tuổi, trú xã Nga My, huyện Tương Dương, Nghệ An) và Lô Văn Cầu (42 tuổi, trú xã Xiêng My, huyện Tương Dương, Nghệ An), cùng về tội "Mua bán người".

Theo cáo trạng, Kha Thị Vân lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc. Khoảng tháng 5/2016, Vân bàn với em họ là Lê Thị Ngọc tìm và đưa phụ nữ sang Trung Quốc bán kiếm tiền tiêu xài. Nếu tìm được, cứ một người đưa qua biên giới thành công, Vân sẽ trả cho Ngọc 30 triệu đồng.

Từ trái qua, các bị cáo: Kha Thị Vân, Lô Văn Cầu và Lê Thị Ngọc tại phiên tòa sơ thẩm.

Thông qua một người quen, Ngọc tiếp cận chị Hoa Thị H. (thời điểm đó 20 tuổi), trú tại xã Tà Cạ. Biết chị H. có nhu cầu tìm việc, Ngọc hứa sẽ giúp đưa đi làm công nhân ở thành phố Vinh, lương tháng 5-6 triệu đồng. Chị H. tưởng thật và thu xếp việc làm để theo Ngọc xuống thành phố.

Ngọc liên lạc với Lô Văn Cầu, bạn bạc, thống nhất việc đón và đưa chị H. đi ra khu vực biên giới thuộc tỉnh Quảng Ninh để bàn giao cho người của Vân. Tưởng đi làm công nhân, chị H. mang theo con nhỏ mới gần một tuổi.

Theo hướng dẫn của Ngọc, Lô Văn Cầu đón chị H. và mua vé ra Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh). Sau đó, có một người đàn ông được Vân cử đến, đón mẹ con chị H. sang Trung Quốc. 3 ngày sau, Vân đến đón chị H. đưa đi sâu vào khu vực nội địa.

Đến tháng 6/2016, Vân nhờ người bán chị H. cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 190 triệu đồng nhưng người này chỉ đưa cho Vân một phần số tiền bán chị H.

Cơ quan chức năng làm rõ, trong vụ án này, Lê Thị Ngọc hưởng lợi 11 triệu đồng, Lô Văn Cầu hưởng lợi 10 triệu đồng, còn Kha Thị Vân hưởng lợi 1,5 triệu đồng.

5 năm sau ngày bị bán sang xứ người, tháng 5/2021, chị H. cùng con gái trốn được về Việt Nam và tố cáo vụ việc đến cơ quan chức năng. Biết không thể trốn tránh, Lô Văn Cầu và Kha Thị Vân đến Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đầu thú.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố và cho biết do thiếu hiểu biết pháp luật và hám lợi nên mới phạm tội.

Phân hóa vai trò của từng bị cáo trong vụ việc, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Kha Thị Vân 5 năm tù, Lê Thị Ngọc 4 năm tù và bị cáo Lô Văn Cầu 3 năm 6 tháng tù. Về dân sự, buộc 3 bị cáo phải bồi thường cho chị H. 80 triệu đồng.