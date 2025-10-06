Cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh (60 tuổi, quê TPHCM) về tội Nhận hối lộ.

Thông tin này được Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an, công bố tại buổi họp báo thông tin tình hình, kết quả các mặt công tác quý III năm 2025, diễn ra chiều 6/10.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh (Ảnh: T.X.).

Ngoài bà Thanh, có 7 bị can khác cũng bị khởi tố. Các đối tượng được xác định có vi phạm trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Free Land (TPHCM).

Cùng tội Nhận hối lộ, Cục C03 khởi tố Võ Thanh Nhuận, nguyên Trưởng phòng Đầu tư của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai và Đỗ Đình Ngoan, định giá viên.

Ngoài ra, cơ quan điều tra khởi tố ông Đinh Quốc Thái và ông Cao Tiến Dũng, cùng là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; ông Võ Văn Chánh và ông Nguyễn Quốc Hùng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; cùng về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bà Vũ Minh Lý, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Free Land, bị Cục C03 khởi tố với cáo buộc Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh sinh năm 1965 tại tỉnh Bình Dương (nay là TPHCM). Bà có trình độ Cử nhân Đại học Nông Lâm TPHCM, Thạc sĩ Quản lý kinh tế và cao cấp lý luận chính trị.

Bà từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như Giám đốc Sở Công Thương Đồng Nai, Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai khóa XIV.

Trong quá trình công tác, bà Thanh bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo do vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng.

Tháng 5/2018, Ban Bí thư quyết định cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra nghị quyết cho bà thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội theo đơn xin từ chức với lý do sức khỏe.

Tháng 12/2018, bà Thanh được điều động về công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai.