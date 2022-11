Trang "Nemo" cùng đồng phạm đeo kính, bịt khẩu trang kín mít hầu tòa

(Dân trí) - Sáng 16/11, bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (30 tuổi, tên gọi khác là Trang "Nemo") và 4 đồng phạm bị đưa ra xét xử về hành vi gây rối trật tự công cộng với khung hình phạt có mức án cao nhất là 2 năm tù.

Trang "Nemo" hầu tòa vì hành vi gây rối trật tự công cộng (Video: Cao Bách).

Sáng nay, TAND quận 1 (TPHCM) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng đối với các bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (30 tuổi, tên gọi khác là Trang "Nemo") cùng 4 đồng phạm.

Bị cáo Phạm Quyền Quy có mặt sớm tại TAND quận 1. Sau khi bị truy tố về tội "gây rối trật tự công cộng", các bị cáo trong vụ án bị cấm rời khỏi nơi cư trú.

8h, bị cáo Trang "Nemo" tới tòa án bằng xe riêng, cô liên tục tránh né ống kính của phóng viên và di chuyển nhanh vào phòng xét xử.

Ngay sau đó là Trần Nguyễn Trà My (người liên quan trong vụ án) cũng có mặt tại tòa.

Trước đó, do mâu thuẫn với bà Trần Nguyễn Trà My trong việc kinh doanh trực tuyến nên Trang hẹn gặp bà My tại cửa hàng Trang "Nemo" để giải quyết. Sau đó chị K. (bạn của My) tới cùng và tại đây đã xảy ra xô xát.

Trang Nemo cùng các đồng phạm đến tòa từ sớm, mang kính và bịt khẩu trang kín mít. Phiên xét xử do thẩm phán Nguyễn Quang Huynh - phó chánh án Tòa án nhân dân quận 1 làm chủ tọa.

Các bị cáo liên quan khác là Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương (cùng 23 tuổi), Nguyễn Phước Tuấn (31 tuổi) và Phan Hoàng Nam (24 tuổi) có mặt tại phòng xử án.

Bị hại là bà Khanh cũng có mặt từ sớm tại phiên tòa.

Theo kết luận giám định, bà Phạm Lệ Khanh bị thương tích 31% sau khi xảy ra xô xát với nhóm Trang "Nemo".

Bà Trần Nguyễn Trà My cho biết, suốt đêm không ngủ được vì chuẩn bị tâm lý để tham dự phiên tòa.

"Sau khi xảy ra vụ việc thì mình và chị Khanh vẫn liên lạc với nhau bình thường, không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, sự việc khiến hai chị em ảnh hưởng rất nhiều về cả sức khỏe, tinh thần lẫn công việc", bà My nói.

Toàn cảnh phiên tòa diễn ra sáng 16/11, được xét xử công khai, tuy nhiên an ninh khá nghiêm ngặt. Một số người nhà không liên quan tới vụ án không thể tham gia phiên xét xử.

Một số người nhà các bị cáo không thể vào trong tham dự phiên tòa, mỗi bị cáo chỉ được một người thân vào tham dự phiên xét xử.