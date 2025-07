Những siêu xe trong vụ Phan Công Khanh được xử lý như thế nào?

Viện KSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Phan Công Khanh (31 tuổi, ngụ Vĩnh Long) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan vụ án, bị can Mohamach Da Pha (29 tuổi, ngụ An Giang) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Năm 2019, Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn mở Công ty TNHH Thương mại dịch vụ K-Super chuyên kinh doanh các loại ôtô cao cấp, mỗi người góp 50% vốn. Trong đó, Khanh là đại diện theo pháp luật, Vấn làm phó giám đốc, còn Mohamach Da Pha là cộng tác viên. Ngoài ra, Khanh còn là chủ showroom K. Super tại quận 1 (cũ).

Phan Công Khanh tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Do quá trình kinh doanh thua lỗ, Khanh và Vấn nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác để trả nợ. Qua giới thiệu, Khanh biết chị L.N.T.H. (ngụ quận 7 cũ) muốn bán chiếc xe McLaren (trị giá 7,1 tỷ đồng) nên nói chị này mang qua showroom của mình để bán giúp.

Ngày 23/5/2023, Khanh và Vấn nhờ Pha đem chiếc xe này đi cầm lấy 3 tỷ đồng để chuộc chiếc xe Mercedes G63 đã cầm trước đó về giao cho khách. Các bị can hẹn sau 1 tháng sẽ trả tiền chuộc lại xe McLaren nhưng không thực hiện.

Sau thời gian dài giao xe và giấy tờ cho Khanh nhưng không nhận được phản hồi, chị H. tìm đến showroom thì mới biết anh ta nợ tiền nhiều người, đã mang xe của mình đi cầm cố nên báo công an.

Trước đó, đầu năm 2022, Khanh bán cho 1 khách hàng ở Phú Quốc chiếc xe Mercedes Brabus G800 trị giá 24 tỷ đồng. Đến tháng 6/2023, Khanh gọi điện cho người này thỏa thuận mượn hai chiếc xe McLaren và Brabus G800 để trưng bày trong ngày khai trương showroom. Để ông chủ hai chiếc xe này đồng ý, Khanh cam kết trong thời gian mượn sẽ không tự ý bán hay sử dụng xe.

Hết thời hạn mượn xe trong khi cần tiền trả nợ, Vấn và Khanh nói với người quen tên Phương là công ty đang có chiếc xe Brabus G800 cần bán, đưa cho người này xem giấy tờ. Ngày 13/6/2023, với tư cách là phó giám đốc công ty, Vấn đứng ra ký hợp đồng mua bán với anh Phương và nhận 4 tỷ đồng. Hai tuần sau, anh Phương chuyển toàn bộ số tiền 24,5 tỷ đồng cho Vấn. Sau khi nhận tiền, Vấn sử dụng vào mục đích cá nhân rồi bỏ trốn.

Gần 2 tháng sau, khi biết Khanh bị công an mời làm việc, chủ xe tìm hiểu mới biết chiếc Brabus G800 đã bị Khanh và Vấn đem bán.

Tương tự, vào đầu năm 2023, Pha giới thiệu cho anh Sứ mua chiếc xe BMW với giá 1,8 tỷ đồng. Sau đó, Pha nói anh này cho mượn chiếc xe để sử dụng. Khi biết Vấn đang cần một tỷ đồng để trả nợ, Pha mang chiếc xe của anh Sứ đi cầm lấy tiền đưa cho Vấn.

Bị can Mohamach Da Pha cùng tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 8/7/2023, Pha đến công an đầu thú. Hai ngày sau, Cơ quan điều tra Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Khanh, còn Vấn bỏ trốn.

Quá trình điều tra, Khanh và Pha thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vụ án sẽ được TAND TPHCM xét xử trong thời gian tới.

Quá trình điều tra, Công an TPHCM xác định chủ sở hữu đối với từng chiếc xe và đã trả lại.

Trước khi bị bắt, Phan Công Khanh được nhiều người biết đến với biệt danh "vua bóng chuyền phủi".

Trên mạng xã hội, Khanh “Supper” chụp ảnh với nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Trước khi bị bắt, anh ta bước vào giới kinh doanh "siêu xe" có tiếng và sở hữu một showroom ở quận 1 (cũ), TPHCM.

Khanh "Super" cũng được biết đến vì sở hữu những chiếc siêu xe mới nhất đắt tiền. Siêu xe McLaren Senna GTR đầu tiên về Việt Nam trị giá hàng chục tỷ đồng được trưng bày bên trong showroom của Phan Công Khanh.