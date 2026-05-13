Tóm gọn kẻ trộm xe máy của người bán cà phê ở TPHCM sau 3 giờ truy xét

Ngày 13/5, Công an phường Thủ Đức đang tạm giữ Nguyễn Trường Sơn (SN 2009, ngụ tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 5h30 ngày 11/5, anh Đ.L.D.A. (SN 1992) chạy xe máy đến trước số 152 đường Hoàng Diệu 2 (phường Thủ Đức). Tại đây, anh A. để lại xe máy, rồi đi sang đối diện bên đường để bán cà phê mang đi.

Đến 9h, anh nhìn qua đường thì phát hiện xe đã mất, trong cốp có ví tiền và các giấy tờ tuỳ thân.

Sơn bị bắt giữ sau 3 giờ truy xét (Ảnh: Công an cung cấp).

Chiều cùng ngày, tiếp nhận trình báo, Công an phường Thủ Đức phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM triển khai truy xét. Chỉ sau 3 giờ, cảnh sát đã nhanh chóng xác định Sơn là người liên quan nên mời về trụ sở làm việc.

Tại trụ sở công an, Sơn khai nhận hành vi của mình. Anh ta cho biết, đã bán xe trộm được cho một cửa hàng mua bán xe mô tô, xe máy đã qua sử dụng ở phường Chánh Hưng với giá 8,5 triệu đồng. Công an phường Thủ Đức đã thu hồi xe máy là tang vật vụ án ngay sau đó.

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân nâng cao cảnh giác, không để xe máy ở khu vực vắng người trông coi hoặc cắm sẵn chìa khóa trên xe. Khi dựng xe trên đường, người dân nên khóa cổ, lắp thêm thiết bị chống trộm và gửi xe tại những nơi có người trông giữ để hạn chế nguy cơ bị kẻ gian lợi dụng trộm cắp tài sản.