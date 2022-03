Tiết lộ nguyên nhân nghi phạm giết hại người tình rồi phân xác phi tang

Cựu đại úy giết nhân tình rồi nằm cạnh xác

Ngày 29/3, Công an tỉnh Ninh Bình có thông tin cụ thể về vụ án giết người xảy ra tại phường Nam Bình, TP Ninh Bình.

Cụ thể, khoảng 17h30 ngày 27/3, ông Phạm Văn Năm (SN 1954, trú phố Chu Văn An, phường Nam Bình, TP Ninh Bình) đến công an phường tố giác về việc nghi ngờ con trai ông là Phạm Văn Dũng (SN 1985) có hành vi giết người. Nạn nhân là nhân tình của Dũng.

Nghi phạm Phạm Văn Dũng tại cơ quan công an.

Nhận được tin báo lực lượng công an nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Đại tá Phạm Văn Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình - chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an TP Ninh Bình huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra, truy xét.

Cơ quan công an phát hiện thi thể người phụ nữ đã bị phân xác, đang phân hủy cất giấu trong thùng nhựa để trong tủ tầng ở tầng 2. Công an đã tạm giữ nghi phạm Phạm Văn Dũng, đối tượng này nghiện ma túy và từng là đại úy trong quân đội.

Sau khi bị bắt giữ, Dũng khai rành mạch hành vi giết người.

Tại cơ quan công an Dũng khai, qua mạng xã hội tháng 12/2020 đã quen chị N.T.T. (SN 1992, trú phường Nam Sơn, TP Tam Điệp) đã có chồng và 2 con. Hai người phát sinh tình cảm sau đó thuê nhà trọ và sinh sống với nhau như vợ chồng.

Từ đầu năm 2022, Dũng và chị T. xảy ra mâu thuẫn và thường xuyên cãi nhau do chị này không muốn ly hôn chồng và muốn về TP Tam Điệp sinh sống làm ăn.

Sáng 23/3, chị T. đến nhà chị P.T.T. (SN 1981, là chị gái Dũng ở phường Nam Bình, TP Ninh Bình) để tìm Dũng và trả một số đồ dùng cá nhân của Dũng khi ở cùng phòng trọ.

Tại đây, hai người tiếp tục cãi vã nhưng chị T. vẫn ở lại ăn cơm cùng với Dũng và chị T. Sau khi ăn cơm, chị T. đi làm ca đêm, chị T. và Dũng tiếp tục cãi vã. Khoảng 18h45 ngày 23/3, Dũng dùng tay bóp cổ chị T. đến khi nằm im, ngừng thở. Giết hại chị T. xong, Dũng rồi nằm cạnh xác.

Ông Phạm Văn Năm nghi ngờ con giết hại nhân tình nên đã tố giác đến cơ quan công an để làm sáng tỏ.

Dũng kể lại, sáng 24/3, y đem thi thể chị T. cho vào nồi (dùng để nấu bánh chưng) rồi đi mua xăng về đốt nhưng thấy mùi nên đã dập tắt lửa. Tiếp đó đến trưa ngày 25/3, Dũng đem thi thể chị T. đến phòng tắm ở tầng một, sau đó phân xác nạn nhân, bỏ vào hai thùng nhựa (có sẵn tại nhà) kéo lên tầng hai cất giấu vào trong tủ để phi tang.

Đối diện mức án tử hình

Liên quan đến vụ án trên, trao đổi với PV Dân trí, Luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn Luật sư TP Hà Nội - cho hay, đây là vụ việc nghiêm trọng.

"Nếu có đủ căn cứ cho thấy nạn nhân tử vong là do bị tác động ngoại lực, do bị sát hại mà người sát hại chính là nghi phạm Phạm Văn Dũng thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can tội giết người để tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định pháp luật. Theo điều 123 Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), nghi phạm Dũng đối diện mức hình phạt là phạt tù từ 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình" - " - Luật sư Cường nói.

Tiến sĩ - Luật sư Đặng Văn Cường trao đổi về hành vi và mức án nghi phạm Dũng sẽ phải đối diện.

Vị Luật sư cũng phân tích thêm, trong vụ án này, cơ quan điều tra đã lấy lời khai của nghi phạm Dũng. Đối tượng bước đầu khai nhận hành vi giết nạn nhân rồi phân xác phi tang.

"Trường hợp nạn nhân bị cắt xác, xâm phạm đến thi thể thì đối tượng này (Dũng) còn có thể bị xử lý thêm về tội "xâm phạm thi thể" theo quy định tại điều 319 Bộ Luật hình sự. Điều 319, Bộ Luật hình sự 2019 quy định về tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt" - Luật sư Cường nói.

Ông Cường viện dẫn, người nào đào, phá mồ mả, chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ, trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm, hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

"Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; chiếm đoạt hoặc hủy hoại vật có giá trị lịch sử, văn hóa; vì động cơ đê hèn; chiếm đoạt bộ phận thi thể, hài cốt. Như vậy, đối với tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt thì mức phạt tù cao nhất lên đến 7 năm tù" - ông Cường nói.