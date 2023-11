Chiều 15/11, một lãnh đạo Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An), cho biết, lực lượng công an đã truy bắt được nghi phạm xông vào Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Cửa Lò dùng dao đe dọa nhân viên để cướp tài sản vào chiều qua (14/11).

Ngân hàng nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Nguyễn Duy).

Nguồn tin của phóng viên cho biết, nghi phạm này bị Công an Nghệ An bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Danh tính nghi phạm được xác định là Nguyễn Tuấn Anh (công nhân một công ty có chi nhánh tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, chiều 14/11, một đối tượng mặc áo phao màu đỏ, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mặt xông vào trụ sở ngân hàng Agribank Chi nhánh Cửa Lò.

Đối tượng này đi thẳng vào quầy giao dịch rồi dùng dao khống chế một nữ giao dịch viên ngân hàng để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Chị Hằng kể lại sự việc bị tên cướp dí dao vào cổ (Ảnh: Nguyễn Phê).

Lúc này những người xung quanh đã tri hô cướp nên đối tượng chưa thực hiện được việc cướp tài sản mà thả nữ nhân viên ra rồi nhảy qua bàn, tháo chạy.

Sau đó, một số nhân viên nam đã đuổi theo truy bắt. Tuy nhiên đối tượng cầm dao chống trả quyết liệt rồi leo lên xe máy chạy thoát thân.

Hình ảnh ghi lại cảnh đối tượng khống chế nhân viên ngân hàng Agribank chi nhánh Cửa Lò (Ảnh cắt từ clip).

Sau sự việc, Công an thị xã Cửa Lò, Công an Nghệ An đã đến khám nghiệm hiện trường, xác minh và truy bắt đối tượng.