Thuê người đóng giả bệnh nhân, dựng video "chữa bệnh gia truyền 4 đời"

Ngày 14/4, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị này đã triệt phá chuyên án, bắt giữ các đối tượng hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh trên không gian mạng.

Theo cảnh sát, từ cuối năm 2025, xuất hiện 4 trang Facebook gồm: Đông Y Gia Truyền - Ông Hiền, Điều Trị Vẩy Nến - Đông Y Ông Hiền, Ông Hiền - Đặc Trị Các Bệnh Ngoài Da, Ông Hiền - Da Liễu Số 1 Thái Bình, do đối tượng Nguyễn Văn Hải (SN 1991, trú xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) chỉ đạo tạo lập, quản lý, sử dụng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thi hành lệnh khám xét tại nơi hoạt động của các đối tượng (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Các đối tượng thuê người đóng giả bệnh nhân, dàn dựng kịch bản quay video khám chữa bệnh tại phòng khám “Đông Y Gia Truyền - chuyên điều trị vảy nến, viêm da cơ địa”, địa chỉ tại xã Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên, rồi đăng lên mạng xã hội, quảng cáo tự nhận mình là thầy thuốc đông y, có bài thuốc gia truyền 4 đời chuyên điều trị các bệnh ngoài da như vảy nến, hắc lào, viêm da cơ địa… cam kết sẽ chữa khỏi hoàn toàn.

Xét tính chất nguy hiểm của đường dây tội phạm, Phòng Anh ninh chính trị nội bộ đã xác lập chuyên án đấu tranh với hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh trên không gian mạng, tập trung lực lượng, phối hợp với các đơn vị đấu tranh, bóc gỡ tận gốc đường dây tội phạm này.

“Thuốc đông y” được các đối tượng bán, quảng cáo trên mạng (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Ngày 10/4, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh trên không gian mạng do Nguyễn Văn Hải cầm đầu.

Cơ quan công an tiến hành khám xét khẩn cấp tại 2 địa điểm là nơi làm việc, nơi cất giấu hàng hoá của các đối tượng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Quá trình khám xét, Công an tỉnh Hưng Yên đã thu giữ nhiều thiết bị điện tử, công cụ phương tiện, sản phẩm “thuốc đông y” được quảng cáo chuyên điều trị các bệnh về da như vảy nến, hắc lào, lang ben, tổ đỉa, viêm da cơ địa…

Đến nay, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra mở rộng vụ án.