Thực hư thông tin vụ "bắt cóc phụ nữ" ở Cà Mau

Ngày 15/4, tại cuộc họp báo quý I của tỉnh Cà Mau, đại diện Công an tỉnh Cà Mau thông tin vụ hàng chục người tập trung quanh xe người đàn ông bị nghi "bắt cóc phụ nữ", xảy ra ngày 18/2 tại huyện Cái Nước.

Theo điều tra, ông P.V.N. (ngụ TPHCM) được một người tên T. (sinh sống ở Campuchia) thuê từ TPHCM đến huyện Cái Nước để chở L.N.Y. (15 tuổi) và P.K.V. (17 tuổi) đưa đi Campuchia làm việc.

Sáng 18/2, ông N. chạy ô tô 7 chỗ đến đón Y. và V. ở thị trấn Cái Nước. Cả 3 người đi chợ mua mỹ phẩm và ăn cơm.

Sau khi ăn cơm xong, Y. không đồng ý tiếp tục lên ô tô đi Campuchia nên đòi lấy lại đồ rồi xảy ra cự cãi và hô hoán ông N. "bắt cóc".

Lúc này, một số người dân xung quanh không hiểu rõ câu chuyện nên tung tin đồn "bắt cóc". Có người đã đập vỡ kính ô tô của ông N..

Thời điểm xảy ra vụ việc xuất hiện trên mạng xã hội (Ảnh: Người dân cung cấp).

Thượng tá Trần Công Sử, Trưởng phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau, cho biết sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã xác minh 3 dấu hiệu vi phạm gồm: bắt cóc; đưa người khác đi nước ngoài trái phép; cố ý hủy hoại tài sản của người khác.

Theo thượng tá Sử, qua điều tra, không có hành vi bắt cóc. Lý do ông P.V.N. được người khác thuê xuống huyện Cái Nước chở Y. và V. rồi đi ăn uống, mua đồ. Sau đó, Y. không chịu đi tiếp nên hô hoán "bắt cóc".

Lúc này, D. (bạn của Y.) dùng thanh kim loại đập xe của ông N.. Hành vi hủy hoại tài sản của D. đang được Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra giải quyết theo quy định pháp luật.

Còn đối với L.N.Y., theo công an xác minh, Y. đã nhiều lần xuất cảnh trái phép sang Campuchia và có hành vi tham gia đường dây tổ chức đưa người trốn sang Campuchia trái phép.

"Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt tạm giam L.N.Y.", Thượng tá Trần Công Sử thông tin.