Thực hư thông tin nữ sinh bị bóp cổ, kề dao đe dọa trong đêm

Tối 6/2, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về vụ hiếp dâm xảy ra tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Trong video được cho là của tài khoản Facebook Đ.N. đăng tải, một số người mặc sắc phục công an đang dẫn giải người đàn ông.

Thông tin trong video thể hiện nội dung một nạn nhân bị người đàn ông dí dao vào cổ, lôi vào chỗ vắng để thực hiện hành vi hiếp dâm. Tuy nhiên có người đi qua, phát hiện vụ việc và giải cứu nạn nhân kịp thời. Người đàn ông có hành vi xấu đã bị công an và người dân bắt giữ.

Thông tin vụ việc đăng tải trên Facebook đến trưa 7/2 đã có gần 1.000 lượt chia sẻ (Ảnh chụp màn hình: Hoàng Lam).

Trong đêm, tài khoản Facebook C.Q. cũng đăng lại video kèm nội dung “thông báo khẩn”.

Tài khoản này thông tin tối 6/2, một nữ sinh đang đi trên đường bị một đối tượng áp sát giả hỏi đường, sau đó đạp xe làm nạn nhân ngã rồi kéo vào đường nhánh vắng. Nạn nhân chống cự thì bị đánh vào đầu, bóp cổ và kề dao đe doạ, đối tượng còn kéo nạn nhân ra xa đường lớn.

Rất may, người dân đi phía sau thấy xe ngã giữa đường, tưởng tai nạn nên hô hoán. Lúc này nạn nhân mới vùng dậy kêu cứu, đối tượng bỏ chạy và để lại xe. Hiện nạn nhân tinh thần còn hoảng loạn, run rẩy.

Tài khoản Facebook này cũng kêu gọi người dân chia sẻ mạnh để cảnh báo cộng đồng, đồng thời lưu ý học sinh, phụ huynh đảm bảo an toàn khi ra ngoài trong đêm tối.

Dòng trạng thái này thu hút gần 776.000 lượt xem và gần 1.000 lượt chia sẻ.

Sáng 7/2, nguồn tin của phóng viên Dân trí xác nhận Công an xã Kim Liên đang xử lý một vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, vị này khẳng định nội dung vụ việc không như thông tin đăng tải trên mạng xã hội.

Công an xã Kim Liên đã báo cáo đến Công an tỉnh Nghệ An để làm rõ vụ việc. Cơ quan chức năng sẽ sớm thông tin cụ thể vụ việc để tránh hoang mang dư luận, đồng thời có hình thức xử lý những cá nhân đăng tải thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội.