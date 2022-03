Thu giữ 1.500 bộ kit test Covid-19 không rõ nguồn gốc

Tang vật lực lượng công an thu giữ (Ảnh: Công an thành phố cung cấp).

Trước đó, liên tiếp trong các ngày từ 25 đến 28/2, Công an quận Hồng Bàng đã triển khai kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, qua đó phát hiện, bắt giữ 4 vụ mua bán kit test xét nghiệm và thuốc điều trị Covid-19 không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ, chưa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành sử dụng điều trị cho bệnh nhân Covid-19, với tổng số 48.000 viên thuốc "Liên hoa thanh ôn" và 1.500 bộ kit test Covid-19, trị giá hơn hai trăm triệu đồng.

Cụ thể, trưa ngày 28/2, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận phát hiện Nguyễn Văn Quế (SN 1989, ở xã Trung Hà, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) vận chuyển 1.200 hộp (số lượng 28.800 viên) thuốc "Liên hoa thanh ôn" do Trung Quốc sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, trị giá 105 triệu đồng.

Trước đó ngày 25/2, Tổ công tác cũng đã phát hiện Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1992, ở phố Hàng Kênh, quận Lê Chân) vận chuyển 400 hộp (số lượng 9.600 viên) thuốc "Liên hoa thanh ôn" do Trung Quốc sản xuất, không có giấy tờ chứng minh xuất xứ hàng hóa, trị giá 35 triệu đồng.

Cũng trong ngày 25/2, Tổ công tác tiếp tục phát hiện Đỗ Thị Thu Hằng (SN 1988, ở phố Lãn Ông, quận Hồng Bàng) đang có hành vi mua bán 400 hộp (số lượng 9.600 viên) thuốc "Liên hoa thanh ôn", trị giá 35 triệu đồng.

Ngày 26/2, Tổ công tác phát hiện Lai Văn Huy (SN 1991, ở xã An Tiến, huyện An Lão) vận chuyển 1.500 bộ kit test xét nghiệm Covid-19 (loại kit test xét nghiệm nhanh) do Trung Quốc sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, trị giá 100 triệu đồng.