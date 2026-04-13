Công an Hà Nội cảnh báo về "suất ngoại giao, suất nội bộ" nhà ở xã hội

Ngay 13/4, Công an TP Hà Nội phát cảnh báo hành vi lợi dụng chính sách phát triển nhà ở xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, thời gian gần đây, tình trạng lợi dụng chính sách phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), trong đó có các dự án dành cho lực lượng vũ trang, để lừa đảo, trục lợi tiếp tục diễn ra với nhiều thủ đoạn tinh vi, nhất là trên không gian mạng.

Công an Hà Nội cho biết, các đối tượng thường tự xưng có quan hệ, quen biết với lãnh đạo, chủ đầu tư hoặc người có thẩm quyền tại các dự án NƠXH đang triển khai trên địa bàn để tư vấn, môi giới, tìm kiếm khách hàng mua các “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “suất chắc mua” nhằm thu lợi bất chính.

Nhiều trường hợp các đối tượng nhận của người dân số tiền rất lớn, có vụ lên tới hàng tỷ đồng, với cam kết sẽ giúp mua được căn hộ. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, các đối tượng không thực hiện được như đã hứa, không hoàn trả đầy đủ mà chỉ trả nhỏ giọt, tìm cách trì hoãn, sau đó bỏ trốn, khiến nhiều người dân thiệt hại nặng nề về tài sản.

Mặc dù lực lượng công an đã nhiều lần phát đi cảnh báo về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, song đến nay vẫn còn không ít người dân nhẹ dạ, cả tin, tin vào những lời hứa hẹn không có căn cứ pháp lý và trở thành nạn nhân của các đối tượng “môi giới”, “cò mồi”.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động lợi dụng chính sách phát triển NƠXH để trục lợi, Công an TP đề nghị người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn hoặc để các đối tượng “môi giới” thực hiện hành vi làm giả tài liệu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức nhằm hợp thức hóa hồ sơ đủ điều kiện mua NƠXH, như xác nhận sai về điều kiện nhà ở, cư trú, nơi làm việc, mức thu nhập.

Người dân chỉ thực hiện đăng ký, nộp hồ sơ mua, thuê, thuê mua căn hộ NƠXH thông qua chủ đầu tư khi có thông báo được công bố công khai tại trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng TP, UBND cấp xã nơi có dự án, cơ quan báo ngôn luận của chính quyền địa phương và tại sàn giao dịch bất động sản của chủ đầu tư nếu có.

Nhà chức trách cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không giao dịch, đặt cọc hoặc chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào rao bán NƠXH trái phép, tự xưng có “suất nội bộ”, “suất ngoại giao”, “suất chắc mua”.

Theo cơ quan công an, mọi hành vi quảng cáo “suất nội bộ”, “suất ngoại giao”, “suất chắc mua” NƠXH đều là hành vi vi phạm pháp luật. Với các trường hợp đã chuyển tiền cho đối tượng này, hoặc phát hiện hành vi lừa đảo, cần kịp thời trình báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, điều tra, xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, đối với các trường hợp đã và đang được hưởng chính sách NƠXH, người dân cần chấp hành nghiêm quy định về quản lý, sử dụng căn hộ; không chuyển nhượng trái phép, không lập vi bằng mua bán khi chưa đủ điều kiện, tránh phát sinh hậu quả pháp lý trong quá trình thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm.