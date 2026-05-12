Thủ đoạn hoạt động của đường dây "biến" 15 tấn thịt heo thành bò ở TPHCM

Liên quan đến đường dây sản xuất, mua bán 15 tấn thịt bò giả do Nguyễn Văn Thái (SN 1987, ngụ phường Bình Trị Đông) cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã làm rõ cách thức hoạt động cũng như thủ đoạn đối phó cơ quan chức năng.

Thái (áo thun đen) và Thắng bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Nguyễn Trang).

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, đường dây này hoạt động từ năm 2024. Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Thái đã thu mua thịt đùi heo nái với giá 110.000 đồng/kg từ các lò mổ trên địa bàn. Sau đó, Thái đưa về nhà riêng tại phường Bình Trị Đông.

Tại đây, Thái ngâm thịt heo trong nước có pha hóa chất sodium metabisulphite nhằm giảm mùi thịt heo và thay đổi trạng thái thịt. Tiếp đó, đối tượng cắt thịt thành các lát mỏng và tiếp tục ngâm với huyết heo để tạo thành thịt bò giả.

Ngoài ra, cơ quan chức năng xác định Thái còn thu mua thịt bò đông lạnh với giá rẻ, sau đó ngâm với nước có pha hóa chất sodium metabisulphite để thành thịt bò tươi. Căn nhà nơi các đối tượng sản xuất thịt nhìn rất mất vệ sinh, huyết rơi vãi khắp nền nhà, ruồi nhặng bâu đầy các dụng cụ chứa thịt.

Sau khi có được thịt thành phẩm, Thái trực tiếp đem bán tại khu vực chợ Cầu (phường Đông Hưng Thuận) và chợ Tân Trụ (phường Tân Sơn). Ngoài ra, đối tượng còn thuê thêm Nguyễn Văn Thắng (SN 1990, ngụ phường Trung Mỹ Tây) để phụ giúp anh ta.

Cơ quan chức năng xác định Thái đã sản xuất khoảng 15 tấn thịt bò giả và “biến” 50 tấn thịt bò đông lạnh thành thịt tươi và thu lời bất chính hơn 9 tỷ đồng từ số thực phẩm này.

Căn nhà nơi các đối tượng sản xuất thịt bò giả (Ảnh: Nguyễn Trang).

Theo một cán bộ điều tra, để hoạt động được trong thời gian dài, Thái đã dùng thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng. Cụ thể, để tránh bị phát hiện, toàn bộ khâu mua thịt, ngâm hóa chất và đem đi tiêu thụ đều do 2 đối tượng thực hiện một cách kín đáo.

“Việc làm giả thịt bò được Thái làm theo quy trình khép kín tại nhà riêng, người dân xung quanh không hề hay biết. Ngoài ra, thịt bò giả được anh ta bán ra thị trường nhìn rất giống thật, người tiêu dùng khi mua về sử dụng cũng không nhận ra”, cán bộ điều tra chia sẻ thêm.