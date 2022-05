Thông tin mới vụ ông Trần Hùng nhận hối lộ "chỉ đạo xử lý nhẹ" về sách giả

Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tối cao vừa ra quyết định trả hồ sơ lần 2, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả; nhận hối lộ; môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Công ty In và Văn hóa truyền thông Hà Nội, Công ty Phú Hưng Phát, Đội Quản lý thị trường (QLTT) 17 Hà Nội và Tổng cục QLTT - Bộ Công Thương.

Kết luận điều tra thể hiện, bị can Trần Hùng khai từng hứa sẽ "tha cho Thuận" (bị can Cao Thị Minh Thuận - Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát) với điều kiện người này phải "chỉ ra các cơ sở in ấn sách giả". Bị can Hùng cũng thừa nhận gặp Nguyễn Duy Hải tại phòng làm việc của mình nhưng khẳng định khi anh ta đưa 300 triệu đồng đã "không đồng ý", sự việc có chứng kiến của 2 đồng nghiệp.

Bị can Trần Hùng (trái) và Nguyễn Duy Hải (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Về tình tiết này, ông Kiều Nghiệp - Trưởng phòng thuộc Tổng cục QLTT - khai với cơ quan điều tra, tại phòng làm việc của Trần Hùng, bị can Hải lấy ra một túi nilon đen và nói: "Chị Thuận gửi biếu tổ 400 triệu, đưa trước 300 triệu". Tuy nhiên, bị can Hùng đáp: "Mày cầm về không lại dính tội môi giới hối lộ".

Ông Nghiệp sau đó cùng Hải đi ăn trưa nhưng ra đến hành lang, Trần Hùng gọi quay lại, nói: "Bảo nó cầm cái túi này đi". Do vậy, ông Nghiệp yêu cầu Hải cầm về và nói: "Ông cầm đi ngay… làm thế sếp cáu lên rồi đấy". Khi ăn trưa xong, ông Nghiệp vẫn thấy Hải cầm túi nilon đen về Tổng cục QLTT, không rõ diễn biến sau.

Dù bị can Trần Hùng không thừa nhận, phía điều tra cho rằng bị can này đã nhận 300 triệu đồng của Thuận thông qua Hải và "hướng dẫn thay đổi lời khai về nguồn gốc sách bị thu giữ". Hành vi này giúp Thuận không bị xử lý hình sự nên Thuận "tiếp tục sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả với số lượng lớn", giá trị theo bìa khoảng 140 tỷ đồng.

Tại kết luận điều tra bổ sung ban hành tháng 4/2022, cơ quan điều tra đề nghị xem xét tình tiết tăng nặng của bị can Trần Hùng trong quá trình truy tố, xét xử do "không hợp tác, không thành khẩn, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình".

Trước đó, tháng 1/2022, Cơ quan điều tra Bộ Công an ra kết luận, đề nghị truy tố 12 bị can trong vụ. Sau khi viện kiểm sát trả hồ sơ lần thứ nhất, phía điều tra ra kết luận bổ sung, đề nghị truy tố 34 bị can.

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Cao Thị Minh Thuận - Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát cùng 28 đồng phạm bị đề nghị truy tố tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Bên cạnh đó, có 3 cựu cán bộ Đội QLTT số 17 bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm: Lê Việt Phương - nguyên Phó Đội trưởng; Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương, cùng nguyên kiểm soát viên.

Bị can Trần Hùng bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ. Bị can Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) bị đề nghị truy tố tội môi giới hối lộ.

Bị can Trần Hùng bị khởi tố tháng 8/2021 để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn…", nhưng đến tháng 11 cùng năm, bị can này bị chuyển tội danh sang nhận hối lộ.

Theo kết luận điều tra, năm 2021, Cao Thị Minh Thuận cùng đồng phạm đặt in, nhập kho hơn 9,3 triệu quyển sách giả các loại liên quan Nhà xuất bản Giáo Dục. Nhóm này đã tiêu thụ hơn 6,3 triệu quyển; còn 3 triệu quyển chưa kịp bán bị cảnh sát thu giữ.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra xác định, ngày 9/7/2020, Thuận đã bị Đội QLTT số 17 phối hợp Tổ 304 nơi bị can Trần Hùng làm Tổ trưởng Tổ kiểm tra, thu giữ hơn 27.000 cuốn sách giả.

Hôm sau, Trần Hùng gọi điện hỏi Nguyễn Duy Hải để "hỏi về nhân thân Cao Thị Minh Thuận". Hải không có nghề nghiệp nhưng biết nhiều cơ sở in sách lậu và từng cung cấp thông tin cho bị can Hùng.

Cơ quan điều tra xác định, Thuận sau đó nhờ Hải liên hệ với Trần Hùng để "chỉ đạo xử lý nhẹ" vụ việc của mình với giá 400 triệu đồng, trong đó 300 triệu đưa trước và 100 triệu sau khi xong việc.

Sau khi gặp Hải, bị can Trần Hùng đã hướng dẫn Thuận thay đổi lời khai về nguồn gốc số sách, từ "mua của một số người" sang "có người ký gửi" để được giảm nhẹ. Ngày 15/7/2020, Hải cầm 300 triệu đồng đưa cho Trần Hùng tại phòng làm việc ở Tổng cục QLTT, kết luận điều tra nêu.

Ngày 20/8/2020, hội đồng gồm QLTT, viện kiểm sát, Công an Hà Nội họp và thống nhất do sách thu giữ của Thuận là "do người khác ký gửi" nên không đủ căn cứ xử lý hình sự, cho xử phạt hành chính.