Người nhận gần nửa tỷ đồng chuyển nhầm không trả đối diện mức án nào?

Đối tượng liên quan đến vụ việc là Nguyễn Thế Lữ (SN 1992, trú tại phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị). Tối 12/1, Lữ đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam về tội Chiếm giữ trái phép tài sản.

Theo luật sư Phạm Thành Thông, Công ty Luật TNHH Đông Dương, Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Trị, căn cứ khoản 2, Điều 176, Bộ luật Hình sự, người chiếm giữ trái phép tài sản của người khác, bị xử lý hình sự, có thể bị phạt tù 1-5 năm (thuộc loại tội phạm nghiêm trọng). Đồng thời phải bồi thường toàn bộ thiệt hại.

Đối tượng Lữ bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Anh Phú).

Luật sư Thông cho hay trong vụ việc của Lữ, số tiền chiếm giữ được xác định gần 500 triệu đồng, thuộc mức giá trị lớn và cấu thành tội phạm tại khoản 2 của điều luật.

Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan có thẩm quyền sẽ khởi tố vụ án để điều tra.

Về mức án cụ thể, luật sư Thông cho rằng còn phụ thuộc vào hồ sơ vụ án sau quá trình điều tra, truy tố và được toà án xem xét trong quá trình xét xử.

Luật sư Thông cũng nhấn mạnh, vụ việc của Lữ là lời cảnh tỉnh về trách nhiệm pháp lý khi nhận tiền của người khác. Hành vi chiếm giữ trái phép tài sản không chỉ dẫn đến trách nhiệm dân sự mà còn có thể chịu trách nhiệm hình sự nghiêm trọng, đặc biệt khi giá trị tài sản lớn.

Luật sư Phạm Thành Thông (Ảnh: Nhật Anh).

Như Dân trí đã thông tin, ngày 10/11/2025, chị N.T.T.T., trú tại thôn Tây Chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị chuyển nhầm số tiền gần 500 triệu đồng vào tài khoản của Nguyễn Thế Lữ.

Phát hiện nhầm lẫn, chị T. sao kê và nhiều lần gọi điện, nhắn tin, trực tiếp gặp Lữ để xin lại số tiền, tuy nhiên không nhận được sự hợp tác. Chị T. đã gửi đơn cầu cứu cơ quan chức năng.

Qua quá trình xác minh sao kê dữ liệu từ phía ngân hàng của cả người chuyển đi cũng như tài khoản ngân hàng nhận, cơ quan công an xác định có việc chuyển nhầm số tiền gần 500 triệu đồng từ tài khoản chị T. qua tài khoản Nguyễn Thế Lữ.

Đáng chú ý, ngày 11/11/2025, khi phát hiện số tiền bất thường trong tài khoản ngân hàng, Lữ có đơn trình báo gửi đến Công an phường Quảng Trị. Thế nhưng khi cơ quan công an vào cuộc, người này lại trốn tránh, chây ì.

Cơ quan công an và chính quyền địa phương nhiều lần đến nhà giải thích, vận động nhưng Lữ không hợp tác. Công an gửi giấy mời và triệu tập, Lữ cũng không đến làm việc.