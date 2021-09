Thông tin bất ngờ về vụ người phụ nữ bị lột đồ làm nhục, đăng mạng xã hội

Dân trí Liên quan đến vụ việc người phụ nữ bị đánh đập, làm nhục xảy ra tại Quảng Trị, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gio Linh quyết định không khởi tố vụ án do bị hại đã rút đơn yêu cầu khởi tố.

Ngày 24/9, Công an huyện Gio Linh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện không khởi tố vụ án đối với vụ đánh đập, làm nhục người khác xảy ra trên địa bàn do bị hại đã rút đơn yêu cầu khởi tố.

Theo đó, người rút đơn yêu cầu khởi tố là bà N.T.L. (42 tuổi, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, ngày 17/7, bà N.T.L. gửi đơn trình báo tố giác tội phạm đến Công an huyện Gio Linh để tố giác hành vi bắt giữ người và làm nhục người khác đối với B.T.T. (SN 1981), B.T.N. (SN 1983) và L.T.Q.N. (SN 2003) cùng trú tại xã Gio Sơn, huyện Gio Linh.

Theo nạn nhân, sau khi Công an huyện Gio Linh vào cuộc xử lý, các đối tượng tham gia vụ bắt giữ, hành hung đã liên hệ với gia đình để hòa giải mâu thuẫn. Các đối tượng trên đã bồi thường tổn thất gây ra cho bà với số tiền 50 triệu đồng và bà L. đã đồng ý, đồng thời rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án tại cơ quan Công an huyện Gio Linh.

Trước đó, bà L. gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo vụ việc bà bị một nhóm người làm nhục. Trong đơn nêu rõ, vào chiều tối 10/7, khi bà đang đứng trên đường ở thôn Lại An, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh thì bị một nhóm người khống chế. Sau đó, những người này lột hết quần áo của bà, lấy máy điện thoại quay và đăng tải video lên mạng xã hội để làm nhục.

Sự việc chỉ kết thúc khi có sự can thiệp của Công an xã Gio Mỹ. Trên mạng xã hội sau đó lan truyền một video dài hơn 6 phút có nội dung về việc người phụ nữ bị một nhóm người khống chế, lột áo quần và đánh đập khiến dư luận phẫn nộ.

Theo nạn nhân, việc bị đánh đập, lột áo quần và quay video phát tán lên mạng xã hội khiến bà bị tổn thương nghiêm trọng về tinh thần.

Thanh Phong