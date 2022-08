Thiếu nữ 16 tuổi gửi tin nhắn cầu cứu gia đình, nghi bị lừa bán

Ngày 11/8, lãnh đạo Công an huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị đã ra quyết định truy tìm cháu Huỳnh Thị Thiết Sang (16 tuổi, trú xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước) nghi bị dụ dỗ sang Campuchia.

Cháu Huỳnh Thị Thiết Sang (Ảnh: Công an huyện Tiên Phước cung cấp).

Theo trình báo của gia đình, cháu Sang sau khi học hết cấp 2 thì nghỉ xin làm phục vụ quán ăn ở TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Trong quá trình làm việc tại đây, cháu Sang có quen với một nhóm người và nhóm này rủ cháu vào TPHCM chơi, học thêm nghề đầu bếp.

Ngày 4/8, một người tên Thiện đã rủ cháu Sang vào TPHCM chơi. Trên đường di chuyển vào TPHCM, cháu Sang có liên lạc với gia đình và chụp ảnh nhiều vị trí trên đường đi.

Tuy nhiên sau đó gia đình không còn liên lạc được với cháu Sang.

Đến khoảng 10h30 ngày 6/8, gia đình nhận được tin nhắn cầu cứu của cháu Sang. Cháu Sang cho gia đình biết cháu bị ép đưa qua Campuchia.

Theo Công an huyện Tiên Phước, Sang có đặc điểm nhận dạng cao khoảng 1m57, tóc dài ngang ngực, sống mũi thẳng, da trắng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Phước đề nghị các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương… khi tìm thấy cháu Sang thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Phước hoặc cơ quan công an gần nhất.