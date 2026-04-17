Thiếu nữ 15 tuổi đột ngột bỏ nhà đi vì tin người lạ trên mạng xã hội

Ngày 16/4, Công an xã Yên Xuân (Nghệ An) cho biết đơn vị đã ngăn chặn thành công một công dân nữ 15 tuổi sập bẫy việc làm.

Trước đó, ngày 15/4, Công an xã Yên Xuân tiếp nhận trình báo của anh N.N.C. (trú tại địa phương) về việc con gái là N.A.T. (SN 2011) đột ngột bỏ nhà đi.

Công an xã Yên Xuân bàn giao cháu T. cho gia đình (Ảnh: Công an xã Yên Xuân).

Xác minh nhiều nguồn tin, cơ quan chức năng xác định thiếu nữ này bị một đối tượng lạ liên hệ qua mạng, nhắn tin, gọi điện dụ dỗ, hứa hẹn đưa ra Bắc Ninh làm việc với mức lương hấp dẫn. Công an xã Yên Xuân đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp cùng lực lượng liên quan để rà soát.

Với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ một thời gian rất ngắn, lực lượng chức năng đã xác định được T. đang có mặt trên chuyến xe khách di chuyển theo tuyến quốc lộ 7 hướng ra Hà Nội.

Công an xã Yên Xuân phối hợp các đơn vị liên quan đưa thiếu nữ này quay trở về, bàn giao cho gia đình.