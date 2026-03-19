Tin việc lương 10 triệu đồng/tháng, 3 nữ sinh bỏ học đi làm suýt bị lừa

Công an xã Yên Châu vừa phối hợp với Công an xã Phiêng Pằn (tỉnh Sơn La) kịp thời ngăn chặn việc 3 nữ sinh bị sập bẫy lừa đảo việc làm qua mạng.

Trước đó, Công an xã Yên Châu tiếp nhận thông tin từ Công an xã Phiêng Pằn về việc 3 nữ sinh trên địa bàn có dấu hiệu bị lừa đảo, đang di chuyển khỏi địa phương.

Ngay sau đó, Công an xã Yên Châu đã phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc.

3 nữ sinh sập bẫy lừa đảo được công an xã hỗ trợ (Ảnh: Công an Sơn La).

Qua xác minh, 3 nữ sinh trên được xác định gồm G.T.L. (15 tuổi), G.T.X. (14 tuổi), G.T.A.T. (14 tuổi, cùng trú tại xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La) bị các đối tượng không rõ lai lịch dụ dỗ qua mạng xã hội.

Tại cơ quan công an, cả 3 cho biết đã bị một đối tượng ở Bắc Ninh nhiều lần gọi điện, hứa hẹn việc làm với mức lương 10 triệu đồng/người/tháng.

Tin lời, 3 nữ sinh bỏ lại sách vở, mang theo quần áo, bắt xe khách tuyến Sơn La - Bắc Ninh để đi làm.

Khi đến địa bàn xã Yên Châu công an đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và hỗ trợ các nữ sinh thoát khỏi bẫy lừa đảo.

Sau đó, Công an xã Yên Châu đã liên hệ gia đình, bàn giao 3 nữ sinh an toàn.