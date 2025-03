Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM

Liên quan đến vụ người đàn ông Trung Quốc bị bắt cóc, tống tiền 10 tỷ đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp đối với Ma Cai (SN 1976, là đối tượng chủ mưu), Fan Guohui (SN 1986), Li Chuang (SN 1978, cùng quốc tịch Trung Quốc), Huỳnh Văn Toàn (SN 1995, ngụ tỉnh Bình Định), Lê Thị Bích Xuyên (SN 1990, ngụ tỉnh Cần Thơ) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản và Nguyễn Thanh Vũ (SN 1994, ngụ tỉnh Bình Định) về hành vi Bắt người trái pháp luật.

Đồng thời, cảnh sát đang lấy lời khai các đối tượng, mở rộng điều tra làm rõ phương thức, thủ đoạn gây án của nhóm này.

Thuê taxi chạy lòng vòng

Theo cơ quan điều tra, nạn nhân trong vụ bắt cóc là một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc. Ông ta sống cùng vợ nhiều năm ở TPHCM, mở một nhà hàng ở quận 7.

Biết nạn nhân có lượng lớn tiền điện tử, nhóm người Ma Cai, Fan Guohui, Li Chuang đã bàn bạc, lên kế hoạch bắt cóc nhằm yêu cầu người thân của nạn nhân chuyển tiền chuộc. Để thực hiện hành vi, nhóm người Trung Quốc đi đường tiểu ngạch vào Việt Nam rồi di chuyển đến TPHCM, chờ thời cơ ra tay.

Các đối tượng người Trung Quốc (Ảnh: Thuận Thiên).

Đồng thời, do chưa thông thạo địa bàn tại Việt Nam, nhóm nghi phạm thuê Toàn, Vũ (SN 1994, ngụ tỉnh Bình Định) theo dõi thói quen sinh hoạt của nạn nhân, cung cấp các thông tin cần thiết; thuê Xuyên làm phiên dịch và trả tiền công cho họ. Công an TPHCM xác định, các nghi phạm người Việt nhận hàng chục triệu đồng sau mỗi lần đáp ứng được yêu cầu của nhóm người Trung Quốc đưa ra.

Tối 27/2, nhóm nghi phạm theo dõi hành tung của nạn nhân. Khi xác định thời cơ đã tới, nhóm này quyết định ra tay. Lúc 0h ngày 28/2, khi nạn nhân đi ô tô từ nhà hàng về nhà ở quận 7 thì bị nhóm người đi taxi đeo bám.

Khi nạn nhân bước xuống ô tô, nhóm người trấn áp, đưa "con mồi" lên xe chạy đi. Riêng Ma Cai cùng với Li Chuang đi xe máy chạy theo phía sau làm nhiệm vụ quan sát, cảnh giới. Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, nhóm người yêu cầu tài xế chạy lòng vòng qua nhiều tuyến đường, đến tỉnh Long An.

Vũ, Toàn, Xuyên (từ trái qua) tiếp tay cho nhóm người Trung Quốc (Ảnh: Thuận Thiên).

Tiếp đó, các nghi phạm chạy đến địa phận huyện Hóc Môn tiếp giáp với huyện Bình Chánh để ẩn náu. Đây là khu vực có địa hình hiểm trở, cây cối um tùm, nằm cách xa khu dân cư.

Sau khi thực hiện xong phi vụ bắt cóc, nhóm người liên hệ với gia đình nạn nhân, yêu cầu chuyển lượng lớn tiền điện tử qua ví do họ chỉ định. Người thân lo sợ, đã chuyển cho các nghi phạm 600.000 USDT (tương đương với 10 tỷ đồng).

Cảnh sát lao xuống đầm lầy bắt đối tượng

Theo Công an TPHCM, lúc 6h ngày 28/2, Phòng Cảnh sát hình sự nhận tin báo của vợ nạn nhân về việc chồng của mình bị nhóm người bắt cóc, tống tiền. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc Công an TPHCM và Phó giám đốc đã giao các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Bộ Công an khẩn trương truy xét, đảm bảo an toàn tính mạng cho nạn nhân.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và nguồn tin từ quần chúng nhân dân cung cấp, chỉ sau 4 giờ truy xét, cảnh sát đã xác định được danh tính các đối tượng và vị trí họ đang giam giữ nạn nhân. Xác định các đối tượng gây án manh động, để an toàn cho "con tin", Phòng Cảnh sát hình sự lên kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ.

Đại tá Phạm Đình Ngọc cùng các cán bộ dầm mình dưới đầm lầy vây bắt Cai và Fan Guohui (Ảnh: Thuận Thiên).

Khi phát hiện bị công an vây bắt, nhóm đối tượng manh động, liều lĩnh mang hung khí chống trả, chuẩn bị nhiều đồ vật, phương tiện để bỏ chạy, một số khác nhảy xuống kênh nhằm thoát thân. Tuy nhiên, với tinh thần đấu tranh với tội phạm đến cùng, cảnh sát đã lao mình xuống đầm lầy, bắt giữ tất cả các nghi phạm tham gia phi vụ bắt cóc, tống tiền.

"Sau khi nhận 600.000 USDT của gia đình nạn nhân, bọn chúng chưa thỏa mãn và tiếp tục đòi thêm. Dự định của các đối tượng là chờ phía bị hại gửi thêm tiền, sau đó sẽ tẩu thoát ra nước ngoài. Tuy nhiên, ý đồ này chưa kịp thực hiện họ đã bị cảnh sát bắt giữ", một cán bộ điều tra chia sẻ.

Theo Công an TPHCM, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị phối hợp đã giải cứu thành công, đảm bảo an toàn tính mạng cho nạn nhân. Đây là kết quả của việc thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, từ đó nhận diện chính xác về phương thức thủ đoạn, triển khai các biện pháp phù hợp, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan đảm bảo về công tác tố tụng đối với tội phạm là người nước ngoài, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.