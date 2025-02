Thanh niên trốn truy nã bị bắt khi vừa đáp sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 27/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã di lý Nguyễn Thọ Phúc (21 tuổi, ngụ huyện Phú Quý, Bình Thuận) từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) về Bình Thuận. Phúc bị Tổ công tác Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với lực lượng Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đón và bắt giữ khi vừa từ Thái Lan về nước.

Theo hồ sơ, 23h ngày 30/8/2023, Nguyễn Thọ Phúc đã đột nhập vào một căn nhà ở cư xá Đại Ninh, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) lấy 4 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Nguyễn Thọ Phúc tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (Ảnh: Công an Bình Thuận).

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Phúc nhưng bị can đã bỏ trốn.

Đến tháng 3/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình đã ra quyết định truy nã Nguyễn Thọ Phúc và xác định, từ tháng 6/2024, Phúc đã nhập cảnh trái phép sang Thái Lan để trốn truy nã.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã trao đổi thông tin và phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thông qua kênh ngoại giao đề nghị cơ quan chức năng của Thái Lan tiến hành trục xuất Nguyễn Thọ Phúc về nước.