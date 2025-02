Khởi tố người đàn ông chém chiến sĩ công an xã ở Bình Thuận

Ngày 8/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Mang Ảnh (SN 1987, ngụ xã La Ngâu, huyện Tánh Linh) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Mang Ảnh thường xuyên đánh vợ hờ (Ảnh: Hoàng Bình chụp lại).

Theo hồ sơ vụ án, Mang Ảnh sống chung như vợ chồng với bà H.T.B. tại xã La Ngâu, huyện Tánh Linh, và thường xuyên đánh vợ hờ. Ngày 6/1, Mang Ảnh tiếp tục hành hung bà B. và gia đình đã gọi báo công an.

Khi 2 công an xã La Ngâu đến nhà làm việc, Mang Ảnh dùng rựa tấn công khiến một chiến sĩ Công an xã La Ngâu bị thương. Lực lượng Công an xã La Ngâu đã lao vào khống chế, tước hung khí của người đàn ông manh động này.