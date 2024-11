Khởi tố 6 học sinh ném vỏ chai bia gây náo loạn đường phố

Chiều 18/11, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Công an huyện Bắc Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với 6 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng gồm: Hoàng Nam Khánh (16 tuổi), Lê Duy Khánh (17 tuổi), Nguyễn Hoàng Hải (16 tuổi), Hứa Thanh Thuyền (16 tuổi), Nông Duy Hiển (16 tuổi) và Vi Văn Điệp (16 tuổi, tất cả cùng quê Yên Bái).

Nhóm "quái xế" và tang vật vụ án tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hà Giang).

Theo cảnh sát, đây đều là học sinh học tại các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường trung cấp nghề.

Trước đó, ngày 28/9, Công an huyện Bắc Quang tiếp nhận nguồn tin tố giác về việc tại khu vực thôn Phố Cáo, xã Đồng Yên có một nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe máy rú ga, lạng lách, dùng đất đá và các vỏ chai bia thủy tinh để ném nhau trên đường gây náo loạn, nguy hiểm cho người dân xung quanh.

Sau khi truy xét, Công an huyện Bắc Quang đã làm rõ và triệu tập 19 đối tượng liên quan đến làm việc, cảnh sát cũng tạm giữ 9 chiếc xe máy cùng các đồ vật, tài liệu có liên quan.

Nhà chức trách cho biết, Công an huyện Bắc Quang đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Qua vụ án trên, Công an huyện Bắc Quang đề nghị các bậc cha mẹ, phụ huynh học sinh chú ý không giao xe cho con mình khi con chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện theo quy định; thường xuyên theo dõi, giám sát, quản lý và nhắc nhở con cái khi tham gia giao thông.