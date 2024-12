Thanh niên chế tạo pháo trong khu nhà ở xã hội ở Bình Dương

Ngày 22/12, Công an TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Khôi (SN 2004, quê Sóc Trăng) để điều tra hành vi Tàng trữ, chế tạo vật liệu nổ.

Theo Công an TP Bến Cát, ngày 20/12, Công an phường Thới Hòa kiểm tra hành chính tại khu nhà ở xã hội, khu phố 6. Thời điểm này, công an phát hiện bên trong phòng trọ do Kim Tô (SN 1993, quê Sóc Trăng) thuê ở có 2 hộp pháo hoa với tổng trọng lượng khoảng 2,8kg/hộp.

Vỏ nhựa để chế tạo pháo của Nguyễn Anh Khôi (Ảnh: Công an Bến Cát).

Qua khai thác nhanh, Tô khai nhờ Nguyễn Anh Khôi ở chung khu nhà ở trên mua giúp. Lực lượng công an đã khám xét nhanh phòng của Khôi, phát hiện 139 trái pháo banh, 2 bịch nylon chứa chất bột màu trắng trọng lượng khoảng 2,2kg cùng nhiều vỏ nhựa, dây tiêm dẫn lửa và 1 hộp pháo hoa.

Khôi thừa nhận chất bột màu trắng là thuốc nổ và toàn bộ số pháo, phụ kiện chế tạo pháo bóng trên là của Khôi.