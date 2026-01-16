Công an truy tìm kẻ cướp nguy hiểm, cảnh báo người dân không tự ý tiếp cận

Sáng 16/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát thông báo truy tìm Trần Chí Bảo (SN 2001, trú tại xã Tân Dân cũ, nay thuộc xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), nghi can liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra vào tối 14/1 tại phường Nam Hồng Lĩnh.

Theo cơ quan công an, đối tượng cao 1,6-1,7m, đầu gối và toàn bộ chân trái bị thương, chảy máu.

Đối tượng Trần Chí Bảo (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi bỏ trốn, Bảo mặc quần đùi, áo khoác tối màu, đi chân trần, di chuyển bằng đường bộ.

Trong thông báo, cơ quan công an cho biết đối tượng này nguy hiểm, có thể manh động nên người dân không tự ý tiếp cận.

Khi phát hiện đối tượng, người dân cần thông báo đến Trung tá Phan Quốc Hội, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh qua số điện thoại 0912768978 hoặc công an nơi gần nhất để phối hợp truy bắt.