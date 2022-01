Tây Ninh: Phát hiện hơn 500 người vượt biên trái phép trong năm 2021

Dân trí Trong năm 2021, Tây Ninh phát hiện lượng lớn người vượt biên qua biên giới Campuchia với những đường dây được tổ chức chuyên nghiệp.

Theo báo cáo kết quả công tác năm 2021 của Công an tỉnh Tây Ninh, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo an ninh trên tuyến biên giới, Công an tỉnh Tây Ninh đã bố trí lực lượng luân phiên tham gia các chốt trực và tuần tra khu vực biên giới.

Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện 216 vụ với 542 người xuất nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở trong năm qua. Từ đó, Công an Tây Ninh đã khởi tố 32 vụ với 67 bị can về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép.

Trong đó, nổi bật là vụ Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh) đã bắt giữ 32 người liên quan đến đường dây đưa người xuất cảnh trái phép vào ngày 29/9/2021.

Thủ đoạn của đường dây này là chào mời người qua Campuchia làm việc lương cao. Khi có người đồng ý, họ tổ chức thành từng nhóm và bố trí xe đón đi test nhanh Covid-19 rồi chở từ TPHCM về Tây Ninh, trú trong các khách sạn gần biên giới để chờ sơ hở là tổ chức vượt biên theo đường sông, đường mòn, lối mở...

Nhóm người vượt biên sang Campuchia vào tối 28/9 bị Công an huyện Châu Thành bắt giữ (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Theo đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, trong nhiều tháng liền, công an tỉnh tăng cường 100% quân số trực chiến đấu; truy vết 40.000 ca mắc và nghi mắc Covid-19; kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính hơn 9.500 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch với số tiền gần 20 tỷ đồng.

Song song với nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, công an tỉnh vẫn đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo chủ trương của Bộ Công an; đảm bảo an ninh trật tự, an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng…

Cụ thể, lực lượng an ninh đã bắt xử lý 318 vụ phạm tội về ma túy, 271 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế, kéo giảm tội phạm 6%; Triệt phá 2 chuyên án cờ bạc, cá độ với tổng số tiền thu giữ trên 25 tỷ đồng; Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới, thu giữ 40 kg và hàng chục vụ nhỏ lẻ khác…

Sơn Nhung