Bắt 32 người liên quan đến đường dây đưa người vượt biên sang Campuchia

Dân trí Đường dây chuyên tổ chức đưa người từ TPHCM về Tây Ninh, sau đó dùng ghe nhỏ để đưa họ vượt biên sang Campuchia bằng đường sông.

Ngày 29/9, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh) đã bắt giữ 32 người liên quan đến đường dây đưa người xuất cảnh trái phép.

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 28/9, tại khu vực biên giới thuộc ấp Phước Hòa (xã Phước Vinh, huyện Châu Thành), Công an huyện Châu Thành đã phát hiện nhóm 5 người đang chuẩn bị đưa 11 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

5 người tổ chức đưa người vượt biên gồm: Phạm Văn Kích (62 tuổi), Phạm Văn Thành (41 tuổi) Phạm Văn Lập (39 tuổi) Dương Thị Hoa Tươi (40 tuổi, vợ Lập), Hồ Thị Ngọc Thủy (41 tuổi, bạn gái của Kích). Tất cả cùng ngụ ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành.

Nhóm người vượt biên sang Campuchia vào tối 28/9 bị Công an huyện Châu Thành bắt giữ.

Sáng 29/9, qua đấu tranh khai thác nhóm người trên, Công an huyện Châu Thành bắt giữ thêm 16 người có liên quan đến đường dây này. Đây là đường dây chuyên tổ chức vượt biên cho những người từ các tỉnh thành khác như TPHCM, Hải Dương, Thanh Hóa, Lào Cai, An Giang, Cao Bằng, Long An, Hà Nội, Sóc Trăng, Cần Thơ, Bến Tre…

Tại cơ quan điều tra, những người có nhu cầu vượt biên sang Campuchia cho biết: trong quá trình tìm kiếm việc làm trên mạng, họ được các đối tượng trên mạng giới thiệu sang Campuchia làm việc cho các cơ sở đánh bạc online, karaoke, hứa hẹn trả lương cao.

Khi đồng ý, họ được bố trí xe đón đến một bệnh viện ở huyện Củ Chi (TPHCM) để thực hiện test nhanh Covid-19. Sau đó, xe này đưa họ đến tỉnh Tây Ninh. Tại Tây Ninh, nhóm người sẽ được Thủy đón và đưa đến xã Phước Vinh (huyện Châu Thành) giao cho Kích, Thành và Lập.

Sau khi nhận khách, Kích, Thành và Lập đưa họ về nhà để Tươi phục vụ ăn uống, chờ đến giờ hẹn thì nhóm này dùng ghe chở họ theo đường sông xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Mỗi lần tổ chức thành công đưa người vượt biên sang Campuchia, nhóm của Kích sẽ thu tiền vận chuyển là 2.500.000 đồng/người.

