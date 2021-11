Nhiều người núp sẵn ở biên giới chờ đêm khuya để vượt biên

Dân trí Những người có nhu cầu vượt biên sang Campuchia sẽ được các đường dây tổ chức xe đưa đến các cánh đồng vắng, sát biên giới núp sẵn, chờ đêm khuya để vượt biên vượt biên.

Ngày 20/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã tống đạt các quyết định khởi tố 7 bị can gồm: Chu Thị Hạnh (sinh năm 1975), Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1991), Nguyễn Văn Chì (sinh năm 1966) - cả ba cùng ngụ huyện Bến Cầu; Trần Thị Bé Năm (sinh năm 1988), Trần Thị Gái (sinh năm 1986) - cả hai cùng ngụ thị xã Trảng Bàng; Hồ Thị Ngọc Thủy (sinh năm 1980), Dương Thị Hoa Tươi (sinh năm 1981) - cùng ngụ huyện Châu Thành).

Trong 7 bị can trên, cơ quan điều tra bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ điều tra đối với Chu Thị Hạnh và Nguyễn Văn Hoàng.

Công an đọc quyết định khởi tố 3 bị can Chí, Hạnh và Hoàng (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Theo cơ quan điều tra, 7 bị can trên là thành viên trong các đường dây hoạt động tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép ở huyện Châu Thành, thị xã Trảng Bàng và huyện Bến Cầu.

Điểm chung của các đường dây này là được người khác thuê làm người đón, đưa những người Việt Nam có nhu cầu xuất cảnh trái phép qua biên giới Campuchia.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Hạnh được một người tên Lùn (không rõ lai lịch) thuê đưa 6 người Việt Nam xuất cảnh trái phép qua Campuchia với tiền công là 1,2 triệu đồng/người.

Hạnh thuê Hoàng đến các khách sạn ở TP Tây Ninh đón người, rồi đưa đến huyện Bến Cầu giao lại cho Hạnh với tiền công là 500.000 đồng/chuyến. Tiếp đó, Hạnh chuyển những người có nhu cầu xuất cảnh cho Chì đưa đi trốn ở ruộng mía sát biên giới, chờ đêm tối sẽ đưa sang Campuchia.

Tương tự, Gái và Bé Năm được một người đàn ông (không rõ địa chỉ) thuê đón, đưa 5 người Việt Nam từ khu vực ngã tư Chợ Mới đến xã Phước Chỉ (thị xã Trảng Bàng) giao lại cho người khác đưa sang Campuchia với tiền công là 500.000 đồng/người.

Trần Thị Gái và Trần Thị Bé Năm tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Riêng Thủy và Tươi là người chuẩn bị chỗ nghỉ, thức ăn cho những người xuất cảnh trái phép trong thời gian chờ đêm khuya để vượt biên sang Campuchia.

Sơn Nhung