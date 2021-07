Tạm giữ người đàn ông ra đường không lý do, hành hung cán bộ kiểm dịch

Dân trí Chiều 20/7, tin từ Công an huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự một đối tượng để điều tra hành vi chống đối tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h ngày 19/7, Trần Văn Hùng (48 tuổi, ngụ xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung) điều khiển xe máy BKS 83D1-008.89 đi từ nhà đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 thuộc khu vực ấp An Hưng (xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung.

Tại đây, Hùng được cán bộ trực chốt yêu cầu dừng xe để kiểm tra y tế vì Hùng không đeo khẩu trang, đi ra khỏi nhà không có lý do chính đáng. Tuy nhiên, Hùng không chấp hành, điều khiển xe máy vượt chốt kiểm soát.

Đối tượng Trần Văn Hùng (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận được tin báo, tổ tuần tra lưu động của Công an xã An Thạnh 3 huy động lực lượng truy tìm. Khi đến khu vực UBND xã An Thạnh 3 thì phát hiện Hùng nên nhắc nhở đối tượng do đi ra đường không đeo khẩu trang.

Lúc này, Hùng vẫn không chấp hành, còn có lời nói đe dọa, nhục mạ tổ công tác. Sau đó, Hùng xuống xe và nhặt một khúc gỗ quay lại đánh trọng thương một thành viên trong tổ công tác.

Trước hành vi của Hùng, tổ công tác tiến hành khống chế, bắt giữ Hùng đưa về trụ sở Công an xã An Thạnh 3, để tiếp tục làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Cao Xuân Lương