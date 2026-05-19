Tạm giữ nam thanh niên đuổi đánh bạn gái giữa đêm ở Hà Nội

Ngày 19/5, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự Trần Bình Minh (21 tuổi, trú tại phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội), để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đuổi theo, hành hung 2 cô gái trước số nhà 275 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội. Vụ việc xảy ra giữa đêm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Xuân Đỉnh đã khẩn trương xác minh, làm rõ những người liên quan.

Trần Bình Minh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 23h40 ngày 16/5, xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa Trần Bình Minh và chị N. (20 tuổi, trú tại Từ Liêm, Hà Nội). Hai người được xác định đang chung sống và có một con chung.

Tối cùng ngày, chị N. xin Minh đi dự sinh nhật tại khu vực Tây Hồ. Đến khoảng 23h, khi chị N. cùng bạn là chị P.Q.A. trở về, Minh cùng một người bạn đi tìm.

Khi 2 cô gái di chuyển trên đường Bưởi đến khu vực trước số nhà 275 đường Xuân Đỉnh, Minh đã vượt lên ép xe, sau đó dùng tay đánh nhiều lần vào chị N. và người bạn đi cùng.