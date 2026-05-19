Lập hồ sơ xử lý người phụ nữ chửi bới, tát nam tài xế ô tô ở Hà Nội

Chiều 19/5, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Yên Hòa đang lập hồ sơ xử lý người phụ nữ có hành vi chửi bới, tát, đá một nam tài xế ô tô sau vụ va chạm giao thông trên địa bàn.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đi xe máy liên tục chửi bới, dùng tay tát, dùng chân đá nam tài xế ô tô sau va chạm tại khu vực trước cổng phụ Trường Liên cấp Ngôi Sao Hà Nội, phường Yên Hòa.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an phường Yên Hòa phối hợp Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 khẩn trương xác minh, mời những người liên quan đến trụ sở để làm rõ vụ việc.

Công an làm việc với nữ tài xế (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo xác minh ban đầu, khoảng 10h ngày 16/5, chị N.T.H. (39 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển xe máy chở theo con trên đường Nguyễn Xuân Linh. Thời điểm này, ô tô do ông T.V.H. (52 tuổi, trú tại phường Yên Hòa) điều khiển lùi xe, do không chú ý quan sát nên va vào xe máy của chị H., khiến hai mẹ con ngã ra đường.

Do bức xúc và không kiềm chế được bình tĩnh, chị H. đã chửi bới, dùng tay và chân đánh tài xế ô tô.

Làm việc với công an, ông T.V.H. cho biết không bị thương tích và không có đề nghị gì. Chị H. cũng thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân.

Hiện Công an phường Yên Hòa đang lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.