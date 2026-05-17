Công an xác minh vụ cô gái bị đuổi đánh giữa đêm ở Hà Nội

Ngày 17/5, lãnh đạo UBND phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội, cho biết Công an phường Xuân Đỉnh đang điều tra vụ 2 cô gái bị hành hung trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 23h35 ngày 16/5, trước số nhà 273 Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội, một nhóm nam thanh niên đang đưa hành lý lên hai ô tô đỗ trước số nhà 273 Xuân Đỉnh. Ít phút sau, hai cô gái đi xe máy xuất hiện, bị một nam thanh niên chạy bộ cùng một người khác đi xe máy đuổi theo.

Sau đó, vụ xô xát xảy ra ngay trên đường. Trong clip do camera giám sát quay lại, một cô gái liên tục kêu lớn: “Em có làm gì anh đâu mà anh đánh em thế?”, trong khi cố gắng chạy về phía nhóm người đứng gần hai ô tô để cầu cứu.

Tuy nhiên, cô gái vẫn tiếp tục bị hành hung. Sự việc xảy ra giữa đêm khuya, trên đoạn đường vắng, khiến nhiều người xem clip bày tỏ phẫn nộ.

Trên mạng xã hội, một số người chứng kiến cho rằng nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ việc hai nam thanh niên chạy xe bám theo, trêu ghẹo hai cô gái. Khi hai cô gái không đáp lại và tỏ thái độ khó chịu, một nam thanh niên được cho là đã chặn xe, để người ngồi sau lao xuống hành hung.

Tuy nhiên, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh.