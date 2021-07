Tạm giữ một thanh niên cầm dao rượt đuổi thành viên ở chốt phòng dịch

Dân trí Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tấn Thạch (trú xã Bình Kiến) vì đã có hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Ngày 21/7, Công an TP Tuy Hòa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ hình sự trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tấn Thạch (sinh năm 1992, trú xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Công an TP Tuy Hòa làm việc với Nguyễn Tấn Thạch (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, chiều 20/7, Nguyễn Tấn Thạch rủ ông Lương Ngọc C. (sinh năm 1971, ở cùng địa phương) đến nhậu tại nhà Thạch.

Đến khoảng 19h40 cùng ngày, Thạch chạy xe máy chở ông C. về nhà. Trên đường liên thôn thuộc thôn Thượng Phú (xã Bình Kiến), Thạch không đeo khẩu trang và tự ý chạy xe chở ông C. đi ra khỏi khu phong tỏa.

Thấy hành vi sai trái, một dân quân xã Bình Kiến đang làm nhiệm vụ trực chốt chặn lại, yêu cầu Thạch đeo khẩu trang và không được đi ra khỏi khu phong tỏa. Thế nhưng, Thạch không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe chở ông C. đi.

Sau khi chở ông C. về nhà, Thạch chạy xe máy đến chốt lớn tiếng đe dọa, chửi bới tổ công tác.

Nhận thấy tình hình phức tạp, tổ công tác đã trình báo vụ việc đến Công an xã Bình Kiến. Nhận được thông tin, đại diện Công an xã Bình Kiến đến và khuyên can Thạch về nhà.

Tuy nhiên, khoảng 5 phút sau, Thạch cầm một con dao tự chế từ nhà chạy đến rượt đuổi các thành viên trong tổ trực chốt. Sau đó, ông C. đến khuyên bảo Thạch về nhà.

Được biết, đây là trường hợp đầu tiên có hành vi chống người thi hành nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 ở Phú Yên.

