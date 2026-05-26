Tạm giữ hình sự kẻ đâm chết con rể của hàng xóm

Liên quan vụ "Đi nhậu về nhớ lại chuyện cũ, người đàn ông gây án mạng ở nhà hàng xóm", ngày 26/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự Dương Tấn Cường (SN 1977) để điều tra, xử lý về hành vi dùng dao đâm người khác tử vong.

Trước đó, lúc 17h30 ngày 24/5, sau khi nhậu về, Dương Tấn Cường nhớ lại mâu thuẫn đã xảy ra trước đây với hàng xóm là bà N.T.C. nên chạy qua nhà bà này.

Gặp bà C. cùng con rể bà là anh N.C.H., Cường cự cãi gay gắt với anh H..

Sau đó Cường về nhà lấy con dao quay trở lại nhà bà C. đâm anh H. một nhát vào vùng ngực. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Đối tượng Dương Tấn Cường đã bị Công an xã Kim Sơn dẫn giải về trụ sở ngay sau đó trong tình trạng say xỉn.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Kim Sơn nhanh chóng đến hiện trường đưa đối tượng Cường về trụ sở Công an xã làm việc và thông báo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh thụ lý điều tra theo thẩm quyền.