Tạm giữ hình sự đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Dân trí Huy giả danh là nhân viên công ty thực phẩm đông lạnh rồi dùng mạng xã hội liên hệ với các kênh bán hàng trực tuyến để lừa đảo. Bằng chiêu thức này, Huy chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của các bị hại.

Ngày 3/6, nguồn tin từ Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Huy (SN 1995, ở xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Từ năm 2020 đến nay, Huy lấy danh nghĩa đang làm việc tại các công ty bán hàng thực phẩm đông lạnh, sử dụng mạng xã hội truy cập vào các trang (group) bán hàng thực phẩm đông lạnh trên địa bàn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để lừa đảo người mua hàng. Huy yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản của mình để chiếm đoạt.

Đối tượng Nguyễn Quốc Huy đang bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán hàng qua mạng (Ảnh: Nghiêm Túc).

Với hành vi trên, Nguyễn Quốc Huy đã chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Ngoài đối tượng Nguyễn Quốc Huy bị tạm giữ, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang còn tiếp tục làm việc với những đối tượng có liên quan, để điều tra làm rõ các hành vi của nhóm đối tượng lừa đảo này.

