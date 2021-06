Triệt phá ổ nhóm làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức

Dân trí Một ổ nhóm có hành vi làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức với phương thức thủ đoạn tinh vi vừa bị lực lượng Công an TP Hải Phòng triệt phá.

Hai đối tượng có hành vi làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức (Ảnh: Công an cung cấp).

Sáng 2/6, tại trụ sở Công an huyện Tiên Lãng, Đại tá Đào Quang Trường, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã đến động viên, khen thưởng Công an huyện Tiên Lãng, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an thành phố đã phát hiện và triệt phá nhóm đối tượng có hành vi làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Trước đó, qua nắm tình hình, Công an huyện Tiên Lãng và Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Ngay lập tức chuyên án đấu tranh triệt phá ổ nhóm này được hai đơn vị phối hợp xác lập.

Sau một thời gian theo sát mọi di biến động của các đối tượng trong ổ nhóm, căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 17/3, Công an huyện Tiên Lãng và Phòng An ninh chính trị nội bộ đã bắt quả tang Nguyễn Thị Hằng (SN 1983, trú tại tổ 1, Phúc Điền, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) là Giám đốc Công ty TNHH đào tạo quốc tế SYDNEY (có trụ sở tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) đang có hành vi giao dịch giấy tờ giả.

Tang vật thu giữ được là một chứng chỉ tốt nghiệp số 022744 do Giám đốc Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nhân lực - nhân tài cấp ngày 12/12/2020 cho Nguyễn Thùy Liên (SN 1985) với chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Đấu tranh mở rộng vụ án, ngày 19/3/2021, công an bắt giữ tiếp Nguyễn Văn Quỳnh (trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), là Giám đốc Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nhân lực - nhân tài (có địa chỉ tại Hà Nội).

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở và nơi làm việc của Hằng và Quỳnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Tiên Lãng đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, thông qua các mối quan hệ, Hằng là người môi giới, cung cấp thông tin cá nhân của những người có nhu cầu cấp chứng chỉ, văn bằng các loại để Quỳnh in, ký cấp các chứng chỉ, văn bằng cho những người trên dù không qua đào tạo, thi cử tại Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nhân lực - nhân tài.

Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can, đồng thời đang đề nghị khởi tố tiếp 2 đối tượng có liên quan đến đường dây này.

Hiện Công an huyện Tiên Lãng tiếp tục phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Hải Phòng và các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

An Nhiên