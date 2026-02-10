Tạm giữ đối tượng dùng kiếm chém người tử vong

Ngày 10/2, Công an tỉnh Hưng Yên đã thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ Giết người xảy ra ngày 9/2, tại xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên.

Theo cảnh sát, do có mâu thuẫn từ trước, khoảng 20h30 ngày 9/2, Trần Quang Minh (SN 2008, ở thôn Thái Hòa, xã Bình Định), điều khiển xe máy chở Lại Tiến Đạt (SN 2008, ở thôn Hưng Tiến, xã Kiến Xương) mang theo 1 thanh đao và 1 thanh kiếm đến một quán bi-a ở đường Trần Nhân Tông, xã Kiến Xương để tìm đánh nhóm 3 thanh niên khác.

Khi đến quán bi-a, 2 nhóm thanh niên xảy ra xô xát. Lúc này, Đạt vung kiếm chém trúng vào vùng nách trái của anh T.H.L (SN 2006, ở thôn Nguyên Kinh 1, xã Bình Thanh, tỉnh Hưng Yên).

Mặc dù được đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa Kiến Xương.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an xã Kiến Xương, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 8 tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tạm giữ hình sự đối với Trần Quang Minh và Lại Tiến Đạt về hành vi Giết người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra, xử lý vụ án.