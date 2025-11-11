Tài xế xe ôm bị đấm tới tấp vào đầu ở Hà Nội

Sáng 11/11, chỉ huy Công an phường Phương Liệt, TP Hà Nội, cho biết đơn vị đang điều tra vụ xô xát xảy ra trên địa bàn.

Tài xế xe ôm bị đánh nhiều phát vào đầu (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo chia sẻ trên mạng xã hội, chiều 10/11, tại đường Lê Trọng Tấn (phường Phương Liệt), một tài xế xe ôm công nghệ bị một tài xế ô tô tấn công.

Nguyên nhân được cho là xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông. Hình ảnh người dân quay lại cho thấy tài xế ô tô khi vừa bước xuống xe, đã tiến tới, tung hàng loạt cú đấm vào mặt và đầu người lái xe máy.

Theo lãnh đạo công an phường, đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc và đang cho xác minh.