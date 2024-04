Tài xế vi phạm lao thẳng xe vào Trung tá CSGT

Ngày 29/4, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết lực lượng chức năng đang phối hợp làm rõ vụ tài xế vi phạm tông xe vào CSGT.

Sự việc xảy ra khoảng 13h53 ngày 28/4, tại km 800+500 Quốc lộ 1A đoạn đi qua thị trấn Phong Điền. Lúc này, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện xe máy 75H1-750.60 lưu thông hướng bắc - nam vi phạm tốc độ.

Trung tá Hoàng Anh Công Minh ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng tài xế Phạm Ngọc An (23 tuổi, trú tại Vinh Hà, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển phương tiện không chấp hành. Nam tài xế lái xe tông thẳng vào người, khiến Trung tá Minh ngã xuống đường và bị thương.

Lực lượng chức năng làm việc với tài xế vi phạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi sự việc xảy ra, Trung tá Minh được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế để cấp cứu. Riêng tài xế bị chấn thương nhẹ. Qua kiểm tra, người này không vi phạm nồng độ cồn.

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và cao điểm du lịch hè năm 2024, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh phối hợp công an các đơn vị, địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, chở quá khổ, quá tải… với phương châm "không có ngoại lệ, không có vùng cấm".