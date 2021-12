Sáu đôi nam nữ trẻ thuê một phòng trọ để chơi ma túy

Dân trí Sáu cặp đôi là các thanh niên trẻ tuổi nhờ người quen mua ma túy rồi rủ nhau thuê một phòng trọ để cùng sử dụng.

Ngày 3/12, Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cho biết đang hoàn tất hồ sơ để xử lý một nhóm thanh niên nam nữ vừa bị bắt về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong nhà nghỉ trên địa bàn xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu.

Nhóm thanh niên nam nữ thuê nhà nghỉ để sử dụng ma túy (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Theo cơ quan công an, vào 22h20 ngày 2/12, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Gò Dầu phối hợp cùng Công an xã Phước Thạnh tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ H.Y. thuộc ấp Phước Đông, xã Phước Thạnh.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng số 11 có 12 thanh niên nam nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành test nhanh cho thấy tất cả 12 người này đều dương tính với chất ma túy.

Tang vật cơ quan công an thu giữ tại hiện trường là một phần viên nén màu hồng nghi là ma túy cùng nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Qua làm việc với cơ quan điều tra, nhóm thanh niên này khai nhận nhờ người quen mua 5 viên ma túy cùng với một bịch ketamin (một loại thuốc gây ảo giác) rồi mang vào nhà nghỉ để cả nhóm cùng sử dụng. Khi đang dùng giữa chừng, còn lại 1/2 viên thì bị công an phát hiện.

Sơn Nhung