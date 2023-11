Sau cuộc nhậu, tài xế "thông chốt" tông CSGT ngã xuống đường

Ngày 17/11, thông tin từ Công an huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đang làm việc với Phạm Minh Huy (29 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) và 2 người khác để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Hiện trường vụ việc Huy tông đổ mô tô của CSGT (Ảnh: Công an Đồng Tháp).

Trước đó, ngày 13/11, tại thành phố Sa Đéc, chốt kiểm tra của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp ra hiệu lệnh dừng ô tô BKS 64A-111.60 do Huy điều khiển. Do vừa nhậu, sợ bị kiểm tra nồng độ cồn, Huy đã tăng ga, lái xe "thông chốt" kiểm tra.

Thấy vậy, Đại úy Lê Trần Vũ Linh lái xe mô tô đuổi theo, khi đến địa phận huyện Châu Thành thì vượt lên trước yêu cầu Huy dừng phương tiện. Một lần nữa, Huy không chấp hành mà điều khiển xe tông vào mô tô của lực lượng chức năng rồi tiếp tục bỏ chạy về Vĩnh Long.

Cú tông khiến Đại úy Linh bị ngã xuống đường, thương tích nhẹ.