Khởi tố tài xế vi phạm nồng độ cồn, thông chốt CSGT

Tối 1/11, tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Công an huyện Phú Lương (Thái Nguyên) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Phạm Quang Ngôi (SN 1998, ở Thái Nguyên) về tội Chống người thi hành công vụ.

Tài xế Ngôi tại cơ quan công an (Ảnh: Cục CSGT).

Theo Cục CSGT, khoảng 21h30 ngày 30/10, Ngôi điều khiển ô tô tải mang biển kiểm soát 20H-007.91 đi đến Km83+600 trên quốc lộ 3, đoạn qua thị trấn Giang Tiên (huyện Phú Lương) thì bị tổ công tác Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn.

Khi CSGT yêu cầu Ngôi hạ kính xe để đo nồng độ cồn thì đối tượng bất chấp nguy hiểm, tăng ga bỏ chạy.

Ngay lập tức, tổ công tác huy động lực lượng, phương tiện nghiệp vụ đuổi bắt Ngôi.

Khi Ngôi điều khiển ô tô chạy đến khu vực đường tròn Tân Long (TP Thái Nguyên) thì bị lực lượng CSGT áp sát, dừng phương tiện.

Qua kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng CSGT xác định Phạm Quang Ngôi vi phạm ở mức 0,311mg/l khí thở.