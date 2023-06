Sắp xét xử vụ lộ đề thi tốt nghiệp THPT 2021

Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội mới ban hành quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lộ đề môn sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử là bà Phạm Thị My (60 tuổi) và ông Bùi Văn Sâm (74 tuổi), nguyên là giáo viên. Hai bị cáo bị đưa ra xét xử về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Dự kiến phiên tòa diễn ra ngày 29/6. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Đình Tiến. Bị cáo Phạm Thị My có ba luật sư đăng ký bào chữa.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, ông Sâm là thành viên tổ thẩm định đề thi môn sinh học, bà My là tổ trưởng tổ ra đề môn sinh học.

Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (Ảnh: Mạnh Quân).

Vụ lộ đề môn sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được thầy Đinh Đức Hiền, giáo viên toán - sinh ở Hà Nội, phát hiện.

Khi có dư luận về vụ việc, Bộ Công an đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo lập tổ công tác liên ngành vào cuộc xác minh.

Quá trình xác minh đã phát hiện một số tồn tại sơ hở trong quá trình ra đề và xây dựng ngân hàng đề nên Cục An ninh chính trị nội bộ kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh công tác tổ chức thi và ra đề thi.

Bà My và ông Sâm bị cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố ngày 10/6/2022 do có liên quan.